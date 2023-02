Schmadtke fordert nach Attacken auf Eberl Eingreifen des DFB: "Müssen bestraft werden"

"Mich würde interessieren, ob diese Menschen wissen, was die Krankheit Burn-out bedeutet", sagte er nach der Partie in Köln.

Eberl hatte Anfang 2022 seinen Posten in Gladbach aufgegeben und im vorigen Dezember sein neues Amt in Leipzig angetreten. Dort hatte er rückblickend von einem Punkt gesprochen, "wo man tot war, wo man müde war. Es war ein Zeitpunkt gewesen, wo ich als Mensch stoppen musste."

"Was da in den Fankurven der sogenannten Traditionsklubs abgeht, ist unappetitlich und gehört sich nicht. Dass Menschen im Fußball unter der Gürtellinie beleidigt werden und straffrei davonkommen, ist für mich ein Skandal", sagte Schmadtke der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung .

Zuerst der 1. FC Köln, zuletzt Union Berlin: Anhänger beleidigten RB Leipzigs Sportchef mehrfach aufs Übelste. © Robert Michael/dpa

"In den Kurven denken einige offenbar, sie könnten machen, was sie wollen. Was sie damit allerdings anrichten können, ist ihnen dabei völlig egal", kritisierte Schmadtke nun.

Überdies forderte der 58-Jährige, der kürzlich beim VfL Wolfsburg als Geschäftsführer ausgeschieden war, ein Eingreifen des DFB. "Ich frage mich, warum der DFB gegen diese Schmutzkampagnen nicht vorgeht", sagte Schmadtke.

Es könne nicht sein, dass Menschen aus dem Fußball aufs Übelste beleidigt würden und der Verband nicht eingreife.

"Im Falle von Max Eberl erwarte ich, dass der Kontrollausschuss des Verbandes gegen die Vereine, deren Fans sich so etwas erlauben, Ermittlungen aufnimmt und Strafen ausspricht. Solche Entgleisungen dürfen nicht geduldet werden und müssen mit aller Schärfe sanktioniert und bestraft werden", betonte Schmadtke.