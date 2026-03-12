RB Leipzigs Abwehr wird sich massiv verändern
Leipzig - RB Leipzig machte im vergangenen Sommer einen Umbruch durch. Der Plan ist nun eigentlich, den Kader weitestgehend zusammenzuhalten, um eine Mannschaft zu formen, die langfristig ganz oben angreifen kann. Doch mindestens ein Mannschaftsteil wird sich möglicherweise im kommenden Sommer schon massiv verändern.
Gemeint ist im Grunde genommen alles, was zur Torabwehr gehört. Dass ab der kommenden Spielzeit Maarten Vandevoordt (24) für Peter Gulacsi (35) im Kasten stehen wird, ist längst beschlossen.
In der Reihe davor wird es aber richtig spannend.
Laut Bericht der "Sport Bild" wird der Vertrag von Routinier Willi Orban (33) wohl nicht verlängert.
Das Arbeitspapier des Ungarn läuft zwar noch bis 2027. Gut möglich aber, dass ein Abschied schon nach dieser Saison erfolgt, wenn der Nationalspieler noch einmal etwas Neues erleben möchte.
Zudem lässt man in Leipzig ja bekanntlich Spieler nicht gern ins letzte Vertragsjahr gehen.
Wie berichtet, liebäugelt auch die zweite Abwehrstütze Castello Lukeba (23) mit einem Abschied. Lukas Klostermann (29) war zudem im vorigen Sommer schon Abgangskandidat.
El Chadaille Bitshiabu (20) soll sich anderweitig umschauen, weil er mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden ist. Das könnte sich durch die geplanten Abgänge ja aber ändern.
Nachfolger von Willi Orban wurde schon verpflichtet
In jedem Fall wird sich einiges tun. Abdoul Kone (20) von Stade Reims wurde ja schon im Winter als vorgezogener Transfer für den Sommer verpflichtet. Nicht ausgeschlossen, dass er ab dann die Orban-Rolle bereits vollends übernehmen wird.
So oder so wird sich Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) aber wohl noch um mindestens einen weiteren Zugang bemühen müssen.
Union Berlins Danilho Doekhi (27) landete dahingehend zuletzt öfters in der Gerüchteküche.
Die Fährte soll laut "Sky" aber eher kalt sein.
