RB Leipzigs Abwehr wird sich massiv verändern

Leipzig - RB Leipzig machte im vergangenen Sommer einen Umbruch durch. Der Plan ist nun eigentlich, den Kader weitestgehend zusammenzuhalten, um eine Mannschaft zu formen, die langfristig ganz oben angreifen kann. Doch mindestens ein Mannschaftsteil wird sich möglicherweise im kommenden Sommer schon massiv verändern.

Der Vertrag von Willi Orban (33) bei RB Leipzig soll nicht verlängert werden. Geht der Abwehrboss schon im Sommer? © Picture Point / Roger Petzsche

Gemeint ist im Grunde genommen alles, was zur Torabwehr gehört. Dass ab der kommenden Spielzeit Maarten Vandevoordt (24) für Peter Gulacsi (35) im Kasten stehen wird, ist längst beschlossen.

In der Reihe davor wird es aber richtig spannend.

Laut Bericht der "Sport Bild" wird der Vertrag von Routinier Willi Orban (33) wohl nicht verlängert.

Das Arbeitspapier des Ungarn läuft zwar noch bis 2027. Gut möglich aber, dass ein Abschied schon nach dieser Saison erfolgt, wenn der Nationalspieler noch einmal etwas Neues erleben möchte.

Zudem lässt man in Leipzig ja bekanntlich Spieler nicht gern ins letzte Vertragsjahr gehen.

Wie berichtet, liebäugelt auch die zweite Abwehrstütze Castello Lukeba (23) mit einem Abschied. Lukas Klostermann (29) war zudem im vorigen Sommer schon Abgangskandidat.

El Chadaille Bitshiabu (20) soll sich anderweitig umschauen, weil er mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden ist. Das könnte sich durch die geplanten Abgänge ja aber ändern.