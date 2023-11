Schwache Phase, Olmo schmerzlich vermisst: Schafft RB Leipzig im Hexenkessel Einzug ins Achtelfinale?

Verzichten muss Rose dabei auf Timo Werner (27). Der Nationalstürmer sei "so erkrankt, dass er nicht spielfähig ist", sagte Rose auf der Abschluss-Pressekonferenz am Montagabend.

"Ich sehe uns jetzt in der Pflicht, aber ich habe ein gutes Gefühl für Belgrad, weil die Einstellung da ist", sagte Trainer Marco Rose (47) vor der Partie bei Roter Stern im legendären Stadion Rajko Mitic, dem "Marakana von Belgrad", am Dienstag (21 Uhr/DAZN).

Dabei ist den Sachsen das Selbstverständnis zuletzt etwas abhandengekommen. Das Pokal-Aus beim 0:1 in Wolfsburg und der blutleere Auftritt beim Bundesliga-Kellerkind FSV Mainz 05 (0:2) ließen den RB-Coach ratlos zurück. "Wir sind in einer Phase, in der uns vorne zu wenig einfällt", sagte Rose.

In Leipzig hatten die serbischen Fans bereits gezündelt und auch diesmal werden sie vermutlich wieder alles geben. © PICTURE POINT / S. Sonntag

In der serbischen Hauptstadt muss es für die Sachsen auch ohne Olmo gehen. Sportdirektor Rouven Schröder (48) freut sich auf eine "unglaubliche Atmosphäre", Offensivspieler Christoph Baumgartner (24) sprach von einem der "geilsten Stadien in Europa".

Sollte RB im Hexenkessel jedoch verlieren, wäre die Gruppe G wieder offen und Roter Stern mit vier Zählern an Leipzig dran.

"Wir sind mit sechs Punkten gut gestartet, aber trotz allem ist die Gruppenphase noch nicht vorbei", betonte Schröder, der schon "als kleines Kind" von Spielen in Belgrad begeistert war: "Da wurde schon mal ein Feuerchen auf der Tribüne gemacht."

Das will RB nun vor allem auf dem Platz abbrennen.

Ob es bei Feuerchen auf der Tribüne bleibt, wird sich zeigen. RB-Anhänger wurden am Montag vom Klub davor gewarnt, sich in Belgrad in auffälliger Fankleidung zu zeigen. Gerüchten zufolge wird innerhalb der Leipziger Fanszene vor dem gefährlichsten Auswärtsspiel in der Vereinsgeschichte gewarnt.