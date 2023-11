Peinlichpleite beim Schlusslicht: RB Leipzig hatte keine Ahnung, was es in Mainz tun sollte!

Mainz - RB Leipzigs Trainer Marco Rose sagte vor dem Spiel , dass er nach dem Rauswurf von Bo Svensson noch "keine Ahnung" habe, was seine Mannschaft beim Tabellenschlusslicht 1. FSV Mainz 05 erwartet. Und genau so agierte sein Team auch. Planlos und ideenlos gegen einen tiefstehenden Gegner, während die Pfälzer ab dem Strafraum alles wegverteidigten. So wurden die Gastgeber immer stärker und belohnten sich gegen Ende sogar mit zwei Treffern zum 2:0 (0:0).

RB Leipzig hat extrem viel Ballbesitz, wusste aber nichts damit anzufangen. Die Mainzer verteidigten mit allem, was sie hatten. © Picture Point / Roger Petzsche

Es war eine aus Zuschauer-Sicht extrem unangenehme erste Halbzeit. Die Gäste hatten wahnsinnig viel Ballbesitz, wussten aber absolut nicht, was sie damit anfangen sollten.

Die verletzungsgeplagten und kriselnden Mainzer verteidigten unterdessen mit allen Mitteln, hatten im Gegenzug nach vorn hin aber ebenfalls absolut gar nichts zu bieten.

So gab es kaum nennenswerte Strafraumszenen, was aber besonders nicht für die Sachsen sprach. Denn die wirkten gegen das Tabellenschlusslicht tatsächlich extrem einfallslos und ungewöhnlich fehlerbelastet.

Das gefiel auch Trainer Rose nicht, der oftmals wild mit den Armen fuchtelnd am Seitenrand zu sehen war. Apropos wild fuchtelnde Arme: Die fanden sich des Öfteren im ersten Durchgang auch in den Gesichtern der Rasenballspieler wieder, nachdem sich die Mainzer in Zweikämpfen gern nur so zu helfen gewusst hatten. Schiedsrichter Bastian Dankert ignorierte das aber nicht nur einmal.

So war man fast schon froh, als es nach 45 Minuten endlich in die Kabinen ging. Die Roten Bullen hatten ebenso wie beim 0:1 in Wolfsburg einfach keine Ahnung, was sie im letzten Drittel mit der Kugel anstellen sollten. So weit kam Mainz dafür aber nie.