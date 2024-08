Sechs RB-Einsätze seit 2021: Moriba verlässt Leipzig zum vierten Mal

Leipzig - Ilaix Moriba spielt auch in der neuen Saison in Spanien.

"Ilaix ist weiterhin ein Spieler mit großem Potenzial, das hat er sowohl in Getafe als auch kürzlich bei den Olympischen Spielen gezeigt", sagte Rouven Schröder (48).

Von 2022 bis 2023 wurde er an den FC Valencia ausgeliehen, in der vergangenen Saison spielte er für den FC Getafe.

Der 21-Jährige wird von RB Leipzig an den Erstligisten Celta Vigo verliehen. Zudem vereinbarten beide Vereine eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler, der 2021 vom FC Barcelona nach Leipzig gewechselt war, aber nicht über mehr als sechs Kurzeinsätze hinausgekommen war.

RB hatte einst 16 Millionen Euro für das Talent an den FC Barcelona überwiesen. Doch Anpassungsprobleme an den RB-Fußball und Selbstüberschätzung sorgten dafür, dass sich der Nationalspieler Guineas in Leipzig nicht etablieren konnte.