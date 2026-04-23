Sexismus-Vorwurf: RB Leipzig nach Eta-Kommentar am Pranger

Leipzig - Mit einem Beitrag in den sozialen Medien über Fußball-Trainerin Marie-Louise Eta (34) hat RB Leipzig vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin für Wirbel gesorgt.

Marie-Louise Eta (34) ist die erste weibliche Cheftrainerin eines Bundesliga-Vereins. © Andreas Gora/dpa

Auf einen Beitrag der Köpenicker, die Hinweise für den Stadionbesuch beim ungeliebten Konkurrenten mit den Worten "Also an Leipzig selbst liegt’s ja nicht - schon ne schöne Stadt ..." versehen hatten, reagierten die Sachsen mit Bildern, die Eta mit RB-Spielern und Ex-Trainer Marco Rose (49) zeigten: "Eure Cheftrainerin fand nicht nur die Stadt ganz schön …", hieß es über dem Beitrag auf X.

In den Kommentarspalten warfen einige Nutzer den Leipzigern daraufhin Sexismus vor. Dies wies der Club zurück.

"Sexismus hat bei RB Leipzig keinen Millimeter Platz. Wir freuen uns sehr auf die Rückkehr von Marie-Louise Eta, die 2022 bei RB Leipzig hospitiert und ihre Zeit im Club anschließend in einer Foto-Collage auf Social Media dokumentiert hat", teilte RB Leipzig auf Anfrage mit und erklärte: "Diese Collage haben wir nun erneut - mit einem Verweis auf ihre schöne Zeit in Leipzig und als Reaktion auf einen vorherigen Union-Post - veröffentlicht."

Eta hatte die Bilder am 1. Januar 2023 in ihrem Jahresrückblick auf Instagram veröffentlicht.