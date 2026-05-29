Was muss passieren, dass RB Leipzig bei diesem Flügelflitzer zugreift?
Leipzig - RB Leipzig befindet sich momentan auf Werbetour in Südafrika. Danach ist für die Spieler Pause angesagt. Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) wird sich wohl aber keine große Ruhe gönnen können, der Kader für die kommende Spielzeit muss geplant werden.
Ganz heißes Eisen natürlich: Bleiben die Flügelflitzer Antonio Nusa (21) und Yan Diomande (19) den Sachsen erhalten? Am Norweger sollen wie zuletzt berichtet hauptsächlich italienische Klubs interessiert sein.
Am Nationalspieler der Elfenbeinküste ist gefühlt jeder dran. RB würde unter 120 Millionen Euro wohl aber nichts machen.
Ausgeschlossen ist im Fußball ja aber bekanntlich nichts, weswegen die Rasenballer vorbereitet sein müssen. Sollte sich auf den Flügeln etwas tun, muss nachgelegt werden. Ein Talent haben die Roten Bullen schon länger auf dem Schirm.
Die Gerüchte um Zadok Yohanna (18) vom schwedischen Erstligisten AIK Solna wurden zuletzt schon einmal laut. Neben den Leipzigern sollen sich auch Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen nach dem Talent erkundigt haben.
Wie Sky nun berichtet, steht der Rechtsaußen nach wie vor weit oben auf der Liste der Sachsen. Eine vollständige Einigung mit Klub und Spieler soll es aber bislang nicht geben. Offenbar wartet man bei RB noch ab, was in den nächsten Wochen auf der Abgabeseite passiert.
RB Leipzig bot zuletzt nicht viel Einsatzzeit für Talente
Yohanna hat bei den Schweden noch einen Vertrag bis 2029. Ihn von einem Wechsel in die Bundesliga zu überzeugen, dürfte vermutlich aber nicht so schwer werden, auch wenn einige Talente wie Andrija Maksimović (18) nach ihrem Wechsel zu den Sachsen zuletzt überhaupt keine Einsatzzeit bekommen haben.
Die Quote des 18-jährigen Nigerianers kann sich jedenfalls sehen lassen. In zwölf Partien machte er fünf Treffer und lieferte vier Vorlagen. Sein Marktwert steht aktuell bei 500.000 Euro, was wohl nicht mehr lange so bleiben wird.
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