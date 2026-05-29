Was muss passieren, dass RB Leipzig bei diesem Flügelflitzer zugreift?

Leipzig - RB Leipzig befindet sich momentan auf Werbetour in Südafrika . Danach ist für die Spieler Pause angesagt. Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) wird sich wohl aber keine große Ruhe gönnen können, der Kader für die kommende Spielzeit muss geplant werden.

Zadok Yohanna (18) gilt als vielversprechendes Talent. Einige europäische Klubs sind schon an ihm dran, auch RB Leipzig. © IMAGO / Sports Press Photo

Ganz heißes Eisen natürlich: Bleiben die Flügelflitzer Antonio Nusa (21) und Yan Diomande (19) den Sachsen erhalten? Am Norweger sollen wie zuletzt berichtet hauptsächlich italienische Klubs interessiert sein.

Am Nationalspieler der Elfenbeinküste ist gefühlt jeder dran. RB würde unter 120 Millionen Euro wohl aber nichts machen.

Ausgeschlossen ist im Fußball ja aber bekanntlich nichts, weswegen die Rasenballer vorbereitet sein müssen. Sollte sich auf den Flügeln etwas tun, muss nachgelegt werden. Ein Talent haben die Roten Bullen schon länger auf dem Schirm.

Die Gerüchte um Zadok Yohanna (18) vom schwedischen Erstligisten AIK Solna wurden zuletzt schon einmal laut. Neben den Leipzigern sollen sich auch Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen nach dem Talent erkundigt haben.

Wie Sky nun berichtet, steht der Rechtsaußen nach wie vor weit oben auf der Liste der Sachsen. Eine vollständige Einigung mit Klub und Spieler soll es aber bislang nicht geben. Offenbar wartet man bei RB noch ab, was in den nächsten Wochen auf der Abgabeseite passiert.