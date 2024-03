Sieges-Kniff gegen Bochum: Gelingt RB Leipzig so auch das Madrid-Wunder?

Bochum - Das war ein ganz wichtiger Sieg! RB Leipzig hat sich am Samstagnachmittag drei Punkte beim VfL Bochum gesichert. Das 4:1 war gleich aus mehrerlei Hinsicht wichtig für die Sachsen, die am kommenden Mittwoch in der Champions League bei Real Madrid (21 Uhr/DAZN) ranmüssen.