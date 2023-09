RB Leipzigs Timo Werner torlos! Matthäus: "Da muss ihm Marco Rose helfen!"

Leipzig - Schwere Zeiten für Timo Werner (27)! Der Stürmer von RB Leipzig will in dieser Saison noch gar nicht in Fahrt kommen, ist nach fünf Pflichtspielen noch torlos - und bei Weitem nicht mehr erste Wahl von Trainer Marco Rose (47).

Timo Werner (27, r.) saß in dieser Saison knapp fast 70 Prozent der Spielzeit auf der Bank. © Picture Point/Roger Petzsche

Im Supercup gegen den FC Bayern (3:0) und zum Bundesliga-Auftakt bei Bayer Leverkusen (2:3) stand Werner noch in der Startelf, wurde jeweils nach einer guten Stunde ausgewechselt.

Zuletzt agierte der Rückkehrer vom FC Chelsea allerdings nur noch als Joker, musste dem Duo Yussuf Poulsen (28) und Rekord-Neuzugang Lois Openda (23) den Vortritt lassen, die an fünf der bisherigen 13 Ligatore direkt beteiligt waren.

Werner hingegen, der gegen den VfB Stuttgart (5:1) und gegen den FC Augsburg (3:0) erst in den Schlussminuten reinkam, bei Union Berlin (3:0) sogar komplett auf der Bank schmoren musste, konnte in seinen mickrigen 75 Einsatzminuten keinen einzigen Scorerpunkt sammeln.

"Vor allem Poulsen macht sich riesig da und die Neuzugänge haben eingeschlagen", beobachtete Lothar Matthäus (62) bei "Sky90", nahm damit auch die PSG-Leihgabe Xavi Simons (20) mit ins Rennen, der nach vier Spieltagen bei drei Toren und vier Assists steht - Top-Wert!

"Das wird für Timo kein Selbstläufer, sich wieder in der Startelf zu finden. Da muss ihm auch der Trainer helfen. Die Mannschaft hilft ihm, weil man weiß, was Timo Werner kann. Er ist sehr schnell, hat eine gute Torquote, aber er hat in den letzten zwei Jahren nicht mehr so performt, wie vor seinem Abgang von Leipzig auf die Insel", so Rekordnationalspieler Matthäus weiter.