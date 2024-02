So nah stand RB Leipzigs Gulacsi vor dem Karriereende!

Leipzig - So schnell geht es im Fußball! Nach ganz schwierigen Monaten hat Péter Gulácsi (33) aktuell seinen Stammplatz im Kasten bei RB Leipzig zurück. Dabei stand der Ungar sogar kurzzeitig unfreiwillig vor dem Karriereende.

Péter Gulácsi (33) hat sich seinen Stammplatz im Tor von RB Leipzig zurückerobert. Dabei sah es zeitweise richtig schlecht aus. © Picture Point / Gabor Krieg

Am 5. Oktober beim Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow hatte sich der Keeper das Kreuzband gerissen. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung erinnerte sich der 33-Jährige an den Moment.

Gulácsi: "Es sind einige Tränen geflossen, da bin ich ehrlich. In dem Moment wusste ich: Alles, was bis hierhin in meiner Karriere passiert ist, wird nie wieder genauso sein. Es war eine schwere Verletzung, und ich bin auch nicht mehr der Jüngste."

Schon kurz darauf war klar, dass die Regenerationsmaßnahmen mindestens zehn Monate dauern werden. Eine wahnsinnig lange Zeit im Profifußball. Doch es kam sogar noch schlimmer.

Plötzlich hatten sich Bakterien im Knie gesammelt. Der Torhüter musste noch zwei weitere Male operiert werden: "Ich hatte viel Glück im Unglück, sonst hätte ich wahrscheinlich kurz vor dem Karriereende gestanden. Die Probleme kamen nach sechs Wochen, plötzlich aus dem Nichts. Im Knie waren Bakterien, also wurde alles noch mal richtig sauber gemacht. Das war ein weiterer Schock und hat meine Reha um zwei, drei Monate verlängert", so Leipzigs Schlussmann.

Doch die Ärzte bekamen die Lage in den Griff. Noch im letzten Jahr feierte der ungarische Nationalspieler sein Comeback, musste aber seinen Stammplatz an Janis Blaswich (32) abgeben. Den hat er sich inzwischen zurückgeholt.