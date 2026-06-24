So soll der Demichelis-Start bei RB Leipzig aussehen

Leipzig - Wie wird sich RB Leipzig jetzt verändern? Nach dem Rauswurf von Ole Werner (38) wird Martin Demichelis (45) zukünftig als Trainer die Geschicke der Sachsen leiten. Bis zum Start dauert es aber noch ein Weilchen.

Martin Demichelis (45) wird in der kommenden Woche erstmals am Cottaweg erwartet. Der neue Coach von RB Leipzig macht sich dann mit den Gegebenheiten vertraut. © Julio Cesar AGUILAR / AFP

Denn auch wenn Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) den Argentinier mit Sicherheit schon kräftig in die aktuelle Kaderplanung integriert hat, ist am Cottaweg selbst momentan noch Stillstand angesagt.

Laut "Bild" steht in der kommenden Woche der erste Besuch in Leipzig auf dem Plan. Selbst die Spieler, die aktuell nicht mit bei der Weltmeisterschaft vor Ort sind, stoßen erst am 10. Juli zu den Leistungstests dazu.

Offizieller Trainingsbeginn ist der 13. Juli.

Bis dahin wird sich Demichelis vermutlich schon mit den Gegebenheiten in Leipzig vertraut gemacht haben. Bei seiner Verpflichtung sagte er: "Ich komme mit großem Respekt für die Arbeit, die hier geleistet wurde. Darauf möchte ich aufbauen und gemeinsam mit dem Team den eingeschlagenen Weg weitergehen."

Es wird also spannend zu sehen sein, an welchen Stellschrauben der 45-Jährige drehen wird und welche Strukturen seines Vorgängers zunächst erhalten bleiben.