So soll der Demichelis-Start bei RB Leipzig aussehen
Leipzig - Wie wird sich RB Leipzig jetzt verändern? Nach dem Rauswurf von Ole Werner (38) wird Martin Demichelis (45) zukünftig als Trainer die Geschicke der Sachsen leiten. Bis zum Start dauert es aber noch ein Weilchen.
Denn auch wenn Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) den Argentinier mit Sicherheit schon kräftig in die aktuelle Kaderplanung integriert hat, ist am Cottaweg selbst momentan noch Stillstand angesagt.
Laut "Bild" steht in der kommenden Woche der erste Besuch in Leipzig auf dem Plan. Selbst die Spieler, die aktuell nicht mit bei der Weltmeisterschaft vor Ort sind, stoßen erst am 10. Juli zu den Leistungstests dazu.
Offizieller Trainingsbeginn ist der 13. Juli.
Bis dahin wird sich Demichelis vermutlich schon mit den Gegebenheiten in Leipzig vertraut gemacht haben. Bei seiner Verpflichtung sagte er: "Ich komme mit großem Respekt für die Arbeit, die hier geleistet wurde. Darauf möchte ich aufbauen und gemeinsam mit dem Team den eingeschlagenen Weg weitergehen."
Es wird also spannend zu sehen sein, an welchen Stellschrauben der 45-Jährige drehen wird und welche Strukturen seines Vorgängers zunächst erhalten bleiben.
RB Leipzig plant zwei weitere Tests in der Vorbereitung
In der Theorie steht Demichelis am 25. Juli beim Testspiel gegen den FC Ingolstadt (14 Uhr) das erste Mal bei den Rasenballern an der Seitenlinie.
Allerdings sollen noch in dieser Woche neben den weiteren bereits bekannten Tests gegen den SC Verl (1. August) und den FC Bayern München (15. August) zwei weitere Vorbereitungspartien bekannt gegeben werden.
Möglich also, dass schon vor der Ingolstadt-Begegnung ein weiteres Spiel unter Demichelis' Führung stattfinden wird.
Wie bis dahin der Kader aussehen wird, ist auch aufgrund der WM noch nicht bekannt.
Je nachdem, wie weit die einzelnen Spieler mit ihren Nationalteams kommen, kann es bis in den August hinein dauern, bis alle bei RB zurück sind.
Titelfoto: Julio Cesar AGUILAR / AFP