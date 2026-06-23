Wie intensiv baggert RB Leipzig an diesem Premier-League-Torjäger?
Leipzig - Mit Romulo (24) hat RB Leipzig im vergangenen Sommer einen richtig guten Fang gemacht. Der Stürmer traf in der abgelaufenen Spielzeit regelmäßig für die Sachsen. Trotzdem scheint es auf der Position Verbesserungsbedarf für die Roten Bullen zu geben.
Liegt vermutlich aber hauptsächlich daran, dass Conrad Harder (21), der mit großen Erwartungen in die Bundesliga gewechselt war, noch nicht überzeugen konnte. Wettbewerbsübergreifend drei Tore und vier Vorlagen sind zu wenig für die hohen Ansprüche gewesen.
Spannend, wie sich das mit seinem Vertrag bis 2030 nun verhalten wird.
Aufgrund der Situation geistert jetzt ein anderer Name in den vergangenen Wochen durch die Gerüchteküche. Thierno Barry (23) von Premier-League-Klub Everton soll laut "Times" bereits ein offizielles Angebot von den Roten Bullen erhalten haben.
Der französische Stürmer konnte sich in der vorigen Spielzeit nach seinem 30-Millionen-Euro-Wechsel von Villarreal in England nicht durchsetzen. Ein vermeintlicher Schritt zurück in einer anderen Liga könnte jetzt vielleicht Besserung bringen.
Auch die TSG Hoffenheim sei demnach interessiert.
Wie steht RB Leipzigs neuer Trainer zum Transfer?
Angeblich würde RB den Deal aber am konkretesten forcieren wollen. Wie in jüngerer Vergangenheit bereits öfters vollzogen, peilen die Rasenballer eine Leihe mit Kaufoption an. Brajan Gruda (24) soll aktuell mit der gleichen Strategie von Brighton weggeholt werden.
Ob Everton auf so ein Angebot aber eingeht, bleibt fraglich. Laut Bericht sollen die 30 Millionen Euro, die momentan vermutlich eher als Fehlinvestition gewertet werden, möglichst wieder in die Kasse der Engländer geholt werden.
Spannend wird jetzt aber sowieso, ob der neue Coach der Sachsen, Martín Demichelis (45) ebenso großes Interesse hat, einen neuen Stürmer wie Barry zu holen.
Gespräche mit dem Goalgetter gab es wohl schon, bevor der 45-Jährige in Leipzig im Gespräch war.
Titelfoto: PAUL ELLIS / AFP