Wie intensiv baggert RB Leipzig an diesem Premier-League-Torjäger?

Leipzig - Mit Romulo (24) hat RB Leipzig im vergangenen Sommer einen richtig guten Fang gemacht. Der Stürmer traf in der abgelaufenen Spielzeit regelmäßig für die Sachsen. Trotzdem scheint es auf der Position Verbesserungsbedarf für die Roten Bullen zu geben.

Thierno Barry (23, r.) konnte sich in Everton nicht durchsetzen. Hat er bei RB Leipzig vielleicht mehr Glück? © PAUL ELLIS / AFP

Liegt vermutlich aber hauptsächlich daran, dass Conrad Harder (21), der mit großen Erwartungen in die Bundesliga gewechselt war, noch nicht überzeugen konnte. Wettbewerbsübergreifend drei Tore und vier Vorlagen sind zu wenig für die hohen Ansprüche gewesen.

Spannend, wie sich das mit seinem Vertrag bis 2030 nun verhalten wird.

Aufgrund der Situation geistert jetzt ein anderer Name in den vergangenen Wochen durch die Gerüchteküche. Thierno Barry (23) von Premier-League-Klub Everton soll laut "Times" bereits ein offizielles Angebot von den Roten Bullen erhalten haben.

Der französische Stürmer konnte sich in der vorigen Spielzeit nach seinem 30-Millionen-Euro-Wechsel von Villarreal in England nicht durchsetzen. Ein vermeintlicher Schritt zurück in einer anderen Liga könnte jetzt vielleicht Besserung bringen.

Auch die TSG Hoffenheim sei demnach interessiert.