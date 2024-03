Spektakuläre Forsberg-Rückkehr bei RB Leipzig in Planung? "Habe noch viel zu geben!"

Leipzig - Hochemotional hat sich Emil Forsberg (32) Ende des vergangenen Jahres von RB Leipzig verabschiedet. Der Offensivmann wollte noch einmal ein neues großes Abenteuer erleben und wechselte zu den New York Red Bulls in die USA. Doch noch scheint er mit den Sachsen nicht ganz abgeschlossen zu haben.

Emil Forsberg (32) kann sich offenbar vorstellen, nach seinem Ausflug in die USA zurück zu RB Leipzig zu gehen. © Picture Point / Roger Petzsche

Zumindest könnte man das annehmen, wenn man seinen Worten im "Sport Bild"-Bericht Glauben schenkt.

Auf die Frage hin, ob er nach seinem Amerika-Trip wieder zurück zu den Rasenballern möchte, sagte er: "Eine gute Frage. Ich habe einen Vertrag bis Jahresende 2026 unterschrieben und weiß noch nicht, was danach kommt. Fakt ist: Ich muss wieder nach Leipzig kommen, in irgendeiner Form. Ich glaube, ich habe noch viel zu geben."

Das Forsberg-Comeback bei RB? Möglich, doch mit großer Wahrscheinlichkeit wohl eher nicht als Spieler.

Als verdienter Akteur bei den Roten Bullen ist ihm eine Funktion im Verein quasi schon sicher. Es könnte zum Beispiel ähnlich laufen wie bei Dominik Kaiser (35), der im Sommer 2023 die Leitung des vereinseigenen Career Centers übernommen hat.

Doch Forsberg sieht sich nach seiner Karriere wohl in der Rolle eines Sportdirektors: "Vielleicht eher so etwas. Mit Ralf Rangnick habe ich jahrelang einen fantastischen Mentor gehabt. Bei dem habe ich viel gesehen und gelernt. Gerade, was die Fähigkeiten außerhalb des Rasens betrifft. Da habe ich viel von Ralf mitgenommen."