Titelverteidigung, Neustart oder Absturz: Was ist drin für RB Leipzig?

Bruneck/Leipzig - Aktuell bereitet sich Bundesligist RB Leipzig im italienischen Bruneck auf die kommende Saison vor. In diesem Sommer gab es im Kader so viele einschneidende Veränderungen wie vermutlich noch nie zuvor in der Vereinsgeschichte. Die große Frage lautet nun: Wie fangen das die Roten Bullen auf?