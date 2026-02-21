Topspiel RB Leipzig gegen Borussia Dortmund: Sachsen bauen die Führung aus!

Leipzig - Topspiel in der Red Bull Arena! RB Leipzig liegt zur Halbzeit gegen Borussia Dortmund im heimischen Rund mit 2:0 vorn. Christoph Baumgartner traf zwei Mal aus der gleichen Position, nachdem der Ball flach in den Strafraum gebracht wurde. Darauf hatten die Gäste bis zum Pausenpfiff keine Antwort.

Alle Spieler waren direkt auf Betriebstemperatur. Folglich kam es auch zu der ein oder anderen Auseinandersetzung. © Jan Woitas/dpa

Abtasten fand in der Anfangsphase nicht wirklich statt. Beide Teams suchten direkt den Weg nach vorn, die Hausherren zunächst mit mehr Ballbesitz.

In der achten Minute wurde es dann zum ersten Mal gefährlich. Erst auf Seiten von RB, als Romulo abschloss aber Gregor Kobel genau richtig stand. Auf der anderen Seite stürmte im Gegenzug Maximilian Beier aufs Tor zu. Doch Maarten Vandevoordt konnte sich auch auszeichnen und parierte den Flachschuss.

Schwarz-Gelb wurde danach besser, schaffte es die Sachsen in die eigene Hälfte zu drücken. Aber die Hausherren setzten immer wieder Nadelstiche in einem insgesamt temporeichen Spiel.

Und einer davon war dann auch drin. Über links ging es für Dortmund zu schnell. Yan Diomande setzte sich stark durch und gab in die Mitte zu Christoph Baumgartner, der nur noch einschieben brauchte (20.).

Die Gastgeber blieben auch nach der Führung dran, waren jetzt gefühlt immer einen Tick schneller als der BVB. Immer wieder schafften es die Roten Bullen, gefährliche Flachpässe in den Strafraum zu schieben. Baumgartner hätte dadurch fast seinen zweiten Treffer gemacht, verpasste aber knapp rechts (28.) und kurz darauf links (37.).

Aller guten Dinge sind drei? Dachte sich auch Baumgartner, der in der 39. Minute einen weiteren Querpass von David Raum zum 2:0 über die Linie drückte.

TAG24 bleibt für Euch am Samstagabend am Ball.