Nach Abschied von RB Leipzig: Timo Werner gelingt starkes Debüt bei seinem neuen Klub!

San Jose (Kalifornien) - Nach einem halben Jahr zurück bei RB Leipzig wurde der Abschied von Timo Werner (29) im Winter endlich besiegelt. Die San Jose Earthquakes aus der amerikanischen MLS haben das Rennen um den Stürmer gemacht. Schon im ersten Spiel sollte sich der Deal auszahlen.

Die Fans in Kalifornien bereiteten Ex-Leipziger Timo Werner (29) einen herzlichen Empfang. © BRANDON VALLANCE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

In der Nacht zum Sonntag gewann der Klub gegen Atlanta United mit 2:0 (1:0).

Der Goalgetter wurde dabei unter großem Applaus in der 61. Minute eingewechselt. Werners große Stärke, seine Geschwindigkeit, wird direkt wichtig.

In der 79. Minute sprintete der Stürmer auf der rechten Seite allen Verteidigern davon und gab schließlich in die Mitte zu Mannschaftskollege Ousseni Bouda (25), der den 2:0-Endstand erzielte. Somit konnte Werner in seinem ersten Spiel für seinen neuen Verein direkt mit einer Vorlage glänzen.

"Es war ein sehr aufregendes erstes Spiel. Schon als ich am Stadion angekommen bin, haben mir die Fans einen warmen Empfang bereitet", so der Spieler nach Abpfiff bei "AppleTV" glücklich und fügte hinzu:

"Ich bin ehrlich gesagt noch immer am Lernen der ganzen Namen im Team und im Staff. Es war hart, nach einem elf Stunden langen Flug, hierherzukommen. Aber die ersten Tage haben Spaß gemacht und ich bin schon gespannt auf die nächsten."