Tschau, RB Leipzig: Messi und Timo Werner bald zusammen auf dem Platz?

Leipzig - Dass Timo Werner (29) RB Leipzig schon in diesem Winter verlässt, ist absolut nicht unwahrscheinlich. Zu gering stehen die Chancen, dass er sich bei den Sachsen noch einmal durchsetzt. Vielmehr liebäugelt der ehemalige Nationalspieler mit einem Wechsel in die amerikanische MLS. Der Deal wird immer konkreter.

Timo Werner (29) kann sich offenbar vorstellen, zu Inter Miami zu wechseln. © Picture Point / Gabor Krieg

Wie bereits berichtet spricht wohl alles dafür, dass der Offensivstar dem Red-Bull-Kosmos den Rücken kehrt. Demnach ist ein Wechsel zu den New York Red Bulls, der im vergangenen Sommer bereits Thema war, aber vom Tisch.

New-York-Sportdirektor Julian de Guzmán (44) distanzierte sich sogar öffentlich von einer Verpflichtung.

Mehrere Klubs aus der MLS scheinen aber scharf auf den Deutschen zu sein. Laut "Bild" kommen sich der Offensivmann und Inter Miami inzwischen immer näher.

Dem Bericht zufolge könnten sich Werner und seine Frau Paula durchaus vorstellen, den Sprung in die USA zu wagen. Beim Glamour-Klub, bei dem unter anderem David Beckham (50) Miteigentümer ist, würde der 29-Jährige sicherlich wieder auf Spielzeit kommen.

Wer ihm dann in Zukunft vielleicht die Tore auflegt? Kein Geringerer als der einstige Weltfußballer Lionel Messi (38), der seit 2023 für Miami kickt und seinen Vertrag zuletzt bis 2028 verlängert hat.