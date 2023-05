Überraschung vorm Pokal-Finale: "Ja, Samstag bin ich Leipzig-Fan, 100 Prozent!"

Leipzig/Leverkusen - Im Spiel gegen den FC Schalke 04 ging es für RB Leipzig um nichts mehr, die Qualifikation für die Champions League hatte man bereits mit dem phänomenalen Sieg gegen die 3:1-Bayern in der Vorwoche eingetütet. Jetzt steht das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt an und da gibt es plötzlich einen prominenten Fan.

In der Bundesliga tun sie sich schwer miteinander, jetzt treten RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im DFB-Pokalfinale gegeneinander an. © Jan Woitas/dpa

Die Bundesliga ist vorbei: Nicht so richtig verdient, aber dennoch wenig überraschend ist der FC Bayern München Meister geworden, Dortmund punktgleich der tragische (und ewige) Zweite.



Im deutschen Fußball steht jetzt also nur noch ein Großereignis auf dem Programm: Leipzig trifft im Pokalfinale im Berliner Olympiastadion am kommenden Samstag auf die Truppe von Oliver Glasner (48) und will natürlich seinen Titel verteidigen.

Viele Fußballfans und sicher auch so mancher Klub werden sich da vermutlich mit den Frankfurtern solidarisieren. Und auch wenn nur wenige Leipzig den erneuten Pokalsieg gönnen, Bayer Leverkusen tut es ganz sicher, allen voran Trainer Xabi Alonso (41).

Als er bei der Pressekonferenz nach dem Spiel am Samstag darauf angesprochen wird, ob er das Finale am kommenden Wochenende verfolgt, macht er seine Position ganz klar. "Wir unterstützen Leipzig natürlich, wenn wir in Europa spielen können", grinste er.

Warum? Ganz einfach: Die Sachsen können der Werkself dabei helfen, doch noch den begehrten Platz in der Europa League zu ergattern.