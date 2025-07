Unter den Augen von Klopp: Voller Einsatz beim ersten Werner-Training bei RB Leipzig

Legte gleich richtig gut los: Ole Werner (37) beim ersten Training mit RB Leipzig. © Picture Point / Roger Petzsche

Lag vielleicht auch daran, dass "Head of Global Soccer", Jürgen Klopp (58) ebenfalls mit am Cottaweg war.

Der ehemalige Fußballlehrer durfte bei der ersten Einheit der Sachsen natürlich nicht fehlen, überlässt aber alles, was auf den Platz gehört dem neuen Trainer, wie er im Interview danach sagte.

Trotzdem arbeitet das Team gemeinsam daran, dass in Leipzig bald wieder international gespielt wird.

Die ersten Weichen dafür sind gestellt. Kosta Nedeljković (19), der als Mentalitätsspieler gilt, bleibt für mindestens ein weiteres Jahr bei den Roten Bullen und wurde entsprechend frenetisch von den zahlreichen Fans begrüßt.

Das galt auch unter anderem für Andre Silva (29), der, wie viele andere Akteure auch, den Klub aber in den nächsten Wochen noch verlassen wird.

"Ich hab mich mit jedem einzelnen Spieler beschäftigt. Es ist wahnsinnig viel Qualität ja schon da. Aber es ist auch so, dass wir an den Spielerprofilen, die wir noch suchen, dran sind", so Ole Werner im Anschluss ans Training und sprach dabei sicherlich unter anderem Johan Bakayoko (22) an, der bei RB ganz oben auf der Liste stehen soll.