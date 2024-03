Vergessen und jetzt verramscht? Der Silva-Absturz bei RB Leipzig

Andre Silva (28) kam bei RB Leipzig nie richtig an. © Picture Point / Roger Petzsche

Der Portugiese schloss sich vor der Saison per Leihe Real Sociedad San Sebastian an. Dort sah es zunächst exakt wie bei den Roten Bullen aus: wenig Spielzeit, keine Tore. Zudem laborierte er zunächst noch an einer Muskelverletzung, die schon bei den Rasenballern aufgetreten war.

In der Hinrunde kam er in La Liga von 18 möglichen Partien nur auf vier Einsätze - ein neuer Tiefpunkt!

Inzwischen hat sich der Wind jedoch etwas gedreht. Silva kämpfte sich in 2024 zurück, steht inzwischen vermehrt in der Startelf und schoss zuletzt sogar zwei Tore.

Das hat die Verantwortlichen in Spanien offenbar so sehr überzeugt, dass sie inzwischen laut einem Bericht der "Bild" über eine feste Verpflichtung nachdenken. Kommt jetzt also die Silva-Wende?

Na ja, die Lage muss auf jeden Fall relativiert werden. RB möchte wohl 15 Millionen Euro für den Angreifer, der noch bis 2026 Vertrag in Deutschland hat. San Sebastian würde wohl aber nur maximal zehn Millionen Euro zahlen.