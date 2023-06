Verspätete Hochzeits-Party auf Malle: Das stand auf Kevin Kampls Speisekarte

Kevin Kampl (32) tanzt mit Freunden auf seiner verspäteten Hochzeitsfeier. © Screenshot/Instagram

Bereits im März hatte Kampl in einem Bild-Interview bestätigt, die 2021 stattgefundene Hochzeit auf der spanischen Mittelmeerinsel nachzufeiern.

"Richtig mit Zeremonie, damit meine Frau auch noch mal ein weißes Kleid anziehen kann. Das war immer unser Traum. Ins Standesamt durften wir damals ja nur mit drei Leuten und Maske", sagte er.

Am Samstag nun war es so weit. Mit Familie und Freunden sowie Fußballer-Kollegen wurde in Felanitx im Südosten der Baleareninsel zunächst unter strahlend blauem Himmel und später in einem mit weißen Stoffbahnen und LED-Lichtern verzierten Zelt gefeiert, getanzt und kulinarisch verwöhnt.

Zu den Gästen der zweifachen Eltern gehörten einige aktuelle und ehemalige Mitspieler des 32-Jährigen, darunter Timo Werner (27) mit Freundin Paula, Konrad Laimer (26, wechselt zum FC Bayern München) mit Freundin Ines-Sarah, Marcel Halstenberg (31) mit Ehefrau Franziska und ihrer dreijährigen Tochter sowie Marcel Sabitzer (29, jetzt Manchester United) mit Ehefrau Katja Kühne (38).