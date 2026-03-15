VfB Stuttgart gegen RB Leipzig im Liveticker: Die zweite Halbzeit läuft!

RB Leipzig ist am Sonntagabend beim VfB Stuttgart zu Gast. Für beide Teams geht es um den Einzug in die Champions League.

Von Michi Heymann

Stuttgart - Zum Abschluss des 26. Bundesliga-Spieltags empfängt der VfB Stuttgart am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) RB Leipzig zum großen Duell um die Champions-League-Plätze. Die Partie zwischen dem Vierten und dem Fünften verspricht Tempo und Tore. Momentan steht es noch 0:0.

Das Hinspiel gewann RB Leipzig mit 3:1 gegen den VfB Stuttgart. Überragender Mann dort: Yan Diomande (19, l.), der das zwischenzeitliche 2:0 erzielte. © Picture Point / Roger Petzsche Der letzte Sieg der Sachsen bei den Schwaben liegt vier Jahre zurück. Das Hinspiel in der Red Bull Arena im November konnten die Rasenballer aber mit 3:1 für sich entscheiden. TAG24 ist für Euch am Sonntagabend im Liveticker dabei.

47. Minute: Gewechselt wurde in der Halbzeit übrigens nicht.

46. Minute: Das Spiel läuft wieder

Halbzeitfazit: In einem chancenarmen Spitzenspiel der Bundesliga steht es leistungsgerecht zur Halbzeit 0:0. Baumgartner hatte nach etwas mehr als einer halben Stunde die dicke Möglichkeit zum 1:0 für die Sachsen. Ansonsten passierte noch nicht viel. Da ist noch eine Menge Luft nach oben im zweiten Durchgang.

Sieht spektakulärer aus, als die Partie bislang war. Im ersten Durchgang passierte nicht wirklich viel. © PICTURE POINT, Marcel Engelbrecht

Halbzeit bei der Partie VfB Stuttgart gegen RB Leipzig

45. Minute: Eine Minute gibt es oben drauf. Das ist schon fast großzügig würde ich sagen.

44. Minute: Es passiert wenig bis gar nichts. Beide Teams scheinen sich offenbar schon auf ein 0:0 zur Halbzeit eingestellt zu haben.

39. Minute: Romulo tritt Angelo Stiller auf den Fuß. Es gibt die erste Gelbe Karte in einer bislang sehr fairen Partie.

37. Minute: Beide Teams jetzt mit Fehlpässen, manchmal schon im Aufbau. Fraglich, ob hier noch was vor dem Pausenpfiff passiert.

Noch zehn Minuten in der ersten Halbzeit zwischen Stuttgart und RB

Die mitgereisten Leipziger Fans zeigten sich vor ein paar Minuten wenig begeistert über die weite Auswärtsfahrt zum späten Sonntagabend. © PICTURE POINT , Marcel Engelbrecht

33. Minute: Baumgartner mit der Riesenchance zum 1:0! Der Österreicher läuft allein auf Nübel zu und drischt drüber. Da war viel mehr drin!

30. Minute: Mal wieder eine Ecke von den Rasenballern. Die verpufft aber ebenfalls ohne jegliche Gefahr. Etwas ernüchternd von beiden Teams bislang.

26. Minute: Trotzdem dürfte diese Phase RB-Coach Ole Werner nicht gefallen. Stuttgart findet immer besser in die Begegnung.

24. Minute: Stuttgart jetzt mit einer kleinen Drangphase. Doch das ist alles nicht zwingend genug, um wirklich Gefahr zu erzeugen.

19. Minute: Die Roten Bullen haben gefühlt etwas mehr von der Partie. Noch wirkt es aber so, als ob beide Teams eher auf gegnerische Fehler lauern und noch kein großes Risiko gehen wollen. Ermedin Demirovic jetzt immerhin mit einem Abschluss auf Seiten der Schwaben, der zu einer Ecke führt, die aber auch nichts einbringt.

15. Minute: Erste gefährlichere Chance der Partie! David Raum tritt eine Ecke von links und Christoph Baumgartner nimmt das Ding volley. Der Schuss geht knapp rechts oben am Kasten vorbei.

Knapp eine Viertelstunde gespielt zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig

Viel Tempo, aber sonst noch nicht viel los in der Anfangsphase zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart. © Harry Langer/dpa

11. Minute: Nicolas Seiwald mit einem Abschluss aus dem Strafraum. Alexander Nübel hat die Kugel sicher. Noch ist es kein Feuerwerk.

8. Minute: Was schon nach wenigen Minuten zu sehen ist: beide Teams können und werden immer wieder blitzschnell umschalten. Das Tempo wird am Sonntagabend eine große Rolle spielen.

5. Minute: Erste Chance des Spiels. Yan Diomande läuft über rechts schnell an und gibt in die Mitte. Romulo kommt an den Flachpass, sein Schuss geht aber links am Kasten vorbei.

3. Minute: Nach einer Ecke bleibt Romulo im Strafraum der Schwaben liegen und hält sich den Kopf. Gegenspieler Atakan Karazor ging da milde gesagt robust zu Werke.

2. Minute: Die Hausherren direkt im Vorwärtsgang. RB braucht offenbar kurz, um in die Partie zu kommen.

Anpfiff des Spiels VfB Stuttgart gegen RB Leipzig

Vor Anpfiff: In Kürze ertönt der Anpfiff. Die Gäste in den Roten Trikots dürfen anstoßen.

Vor Anpfiff: Die Fans empfangen lautstark die Mannschaften, die gerade auf das Feld laufen.

19.14 Uhr: RB Leipzigs Sportgeschäftsführer hofft auf ein Feuerwerk

"Es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel heute. Es wird heute hoffentlich ein Feuerwerk, weil es eine Partie mit zwei starken Offensiven ist", so RB Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer vor dem Anpfiff am DAZN-Mikro. Eine neue Wasserstandsmeldung bezüglich einer Sommer-Verpflichtung von Rocco Reitz wollte Schäfer übrigens nicht geben.

Marcel Schäfer glaubt an ein Feuerwerk zwischen Stuttgart und RB. © Jan Woitas/dpa

18.55 Uhr: Mannschaften sind auf dem Platz und machen sich warm

Noch etwas mehr als eine halbe Stunde, dann ist Anpfiff in Stuttgart. Inzwischen sind die Teams auf dem Rasen, um sich warm zu machen. Währenddessen steht RB-Coach Ole Werner am DAZN-Mikro: "Ich denke das wird heute ein Spiel auf Augenhöhe."

18.27 Uhr: Startelf des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig

Auch die Schwaben haben inzwischen mitgeteilt, welche Elf es gegen die Leipziger richten soll. Coach Sebastian Hoeneß vertraut auf folgende Startformation: Nübel - Hendriks, Stiller, Demirovic, Führich, El Khannouss, Jaquez, Karazor, Leweling, Undav, Jeltsch

Nach der 1:2-Pleite gegen den FC Porto am Donnerstag hofft Sebastian Hoeneß auf einen Sieg gegen RB Leipzig. © Tom Weller/dpa

18.19 Uhr: RB Leipzig schickt diese Elf ins Rennen gegen den VfB Stuttgart

Die Sachsen haben sich für die schwere Aufgabe in der MHP Arena ganz viel vorgenommen. Drei Punkte würden die Chance auf den Königsklassen-Einzug drastisch erhöhen. Diese Start-Elf von Coach Ole Werner soll es richten: Vandevoordt - R. Baku, Orban, Lukeba, Raum - Seiwald, Banzuzi - Baumgartner, Diomande, Romulo, Nusa

Ezechiel Banzuzi bekommt gegen den VfB Stuttgart seine Startelf-Chance. © PICTURE POINT / S. Sonntag