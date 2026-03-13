Brutal wichtig, schnell und attraktiv? RB Leipzig vor großem Königsklassen-Kampf!

Leipzig - Das 2:1 von RB Leipzig gegen den FC Augsburg war teilweise schwer anzusehen. Nicht nur, weil bei den Sachsen gerade ein paar Dinge nicht so richtig zusammenpassen zu scheinen, sondern auch, weil öfter die Spritzigkeit fehlte. Nun kommt es am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) zu einem Duell, was all das bieten könnte, was Fußballfans schätzen.

Die Duelle zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig waren meist sehr attraktiv. Bei den Schwaben sahen die Sachsen aber oft schlecht aus. © Picture Point / Roger Petzsche

Der VfB Stuttgart und die Rasenballer werden sich vermutlich keinen Millimeter herschenken. Viel zu wichtig ist der Kampf um die Champions League. Beide Teams sind direkte Konkurrenten, stehen punktgleich auf Rang vier und fünf.

"Es sind zwei Mannschaften, die sich nicht nur, was die Punkte betrifft, auf Augenhöhe begegnen, sondern auch in allen Kennzahlen relativ nah beisammen sind. Das spiegelt auch die Tabellensituation wider", so RB-Coach Ole Werner (37) am Freitag auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Ausgegangen wird von einem extrem temporeichen Duell mit vielen Torchancen. Eine attraktive Begegnung sozusagen.

Werner: "Stuttgart ist ein sehr guter Gegner. Es ist nie einfach, gegen den VfB zu spielen und dort zu gewinnen. Sie haben ein cooles Stadion mit einer tollen Atmosphäre. Unsere eigene Leistung in den letzten Wochen stimmt mich positiv sowie die Tatsache, dass jetzt wieder mehr Jungs zur Verfügung stehen. Ich gehe davon aus, dass es, ähnlich wie im Hinspiel, eine Partie auf Augenhöhe wird."