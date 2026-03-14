Von einer Enttäuschung bei RB Leipzig ganz hoch in die Premier League?
Neapel (Italien)/Leipzig - Eljif Elmas (26) kam 2024 mit großen Vorschusslorbeeren zu RB Leipzig. Der Nordmazedonier spielte bei der SSC Neapel überragend. Leider konnte er davon bei den Sachsen überhaupt nichts zeigen. Ein riesiger Karriere-Absturz, der sich nun krass erholt.
Erst beim FC Turin in der vergangenen Saison und nun bei seinem Ex-Klub Neapel kehrt der Offensivmann langsam aber sicher auf sein altes Niveau zurück. 36 Mal stand er in dieser Spielzeit bereits auf dem Feld, gilt als fester Bestandteil der Gli Azzurri.
Das wirkt sich auch auf seinen Marktwert aus, der sich inzwischen wieder auf 14 Millionen Euro stabilisiert hat.
So was weckt natürlich auch die Aufmerksamkeit anderer Klubs. Laut der Onlineplattform "Tuttomercatoweb" scheint inzwischen das oberste Regal nach dem offensiven Mittelfeldmann die Fühler auszustrecken.
Demnach könnte Manchester United im Sommer möglicherweise das Rennen machen und Elmas in die Premier League holen.
Aber auch andere englische Klubs sollen die Situation in Italien ganz genau beobachten.
Vertragssituation von Eljif Elmas bei RB Leipzig
Spannend wird auf jeden Fall, wer mit einem potenziellen Interessenten reden wird. In der Theorie hat Elmas bei den Roten Bullen noch einen Vertrag bis 2028. Allerdings hat sich Neapel eine Kaufoption gesichert. Für 16 Millionen Euro könnte der nordmazedonische Nationalspieler fest verpflichtet werden.
Besonders, wenn der 26-Jährige in der restlichen Saison noch weiter auf sich aufmerksam macht, wird der Serie-A-Klub die Option wohl ziehen und Elmas teurer nach England weiterverkaufen.
Dagegen könnten die Rasenballer dann nichts machen.
So oder so wird man sich bei den Sachsen wohl aber freuen, dass der Spieler doch noch die Kurve bekommen hat und zumindest ein Teil der damals 24 Millionen Euro investierten Summe wieder in die Kassen gespült wird.
Titelfoto: CARLO HERMANN / AFP