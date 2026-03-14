Von einer Enttäuschung bei RB Leipzig ganz hoch in die Premier League?

Neapel (Italien)/Leipzig - Eljif Elmas (26) kam 2024 mit großen Vorschusslorbeeren zu RB Leipzig . Der Nordmazedonier spielte bei der SSC Neapel überragend. Leider konnte er davon bei den Sachsen überhaupt nichts zeigen. Ein riesiger Karriere-Absturz, der sich nun krass erholt.

So glücklich hat man Eljif Elmas (26, l.) bei RB Leipzig nie gesehen. Bei der SSC Neapel blüht der Nordmazedonier wieder richtig auf. © CARLO HERMANN / AFP

Erst beim FC Turin in der vergangenen Saison und nun bei seinem Ex-Klub Neapel kehrt der Offensivmann langsam aber sicher auf sein altes Niveau zurück. 36 Mal stand er in dieser Spielzeit bereits auf dem Feld, gilt als fester Bestandteil der Gli Azzurri.

Das wirkt sich auch auf seinen Marktwert aus, der sich inzwischen wieder auf 14 Millionen Euro stabilisiert hat.

So was weckt natürlich auch die Aufmerksamkeit anderer Klubs. Laut der Onlineplattform "Tuttomercatoweb" scheint inzwischen das oberste Regal nach dem offensiven Mittelfeldmann die Fühler auszustrecken.

Demnach könnte Manchester United im Sommer möglicherweise das Rennen machen und Elmas in die Premier League holen.

Aber auch andere englische Klubs sollen die Situation in Italien ganz genau beobachten.