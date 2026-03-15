Böse Erinnerungen dürfen RB Leipzig jetzt nicht aufhalten: "Phase, in der es um alles geht!"

Stuttgart - Innerhalb von fünf Tagen könnte sich beim engen Kampf um die Champions-League-Plätze in der Bundesliga sehr viel für RB Leipzig verändern. Die Sachsen wollen mit zwei Siegen einen großen Schritt Richtung Saisonziel machen, angefangen mit einem Dreier am Sonntagabend beim VfB Stuttgart (19.30 Uhr/DAZN).

Zuletzt mussten die Spieler von RB Leipzig in Stuttgart einige schmerzhafte Niederlagen hinnehmen. Der letzte Sieg bei den Schwaben liegt vier Jahre zurück. © Picture Point / Roger Petzsche

Mit einem Sieg würde man an den Schwaben vorbeiziehen und mit einer breiten Brust am Freitag das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim angehen.

Es ist jetzt Saisonendspurt - das sollten alle bei den Rasenballern verstanden haben.

"Es ist wichtig, dass wir uns in diesen Spielen komplett auf uns fokussieren. Wir haben eine Saisonphase vor uns, in der es um alles geht, das gilt für jeden Verein. Die Mannschaften, die bei sich bleiben und in dieser Phase Entwicklungsschritte gehen, werden am Ende da stehen, wo sie hinwollen. Das traue ich uns zu", so RB-Coach Ole Werner (37) auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Klar ist: eine Leistung wie gegen Augsburg oder auch den HSV, wo glückliche 2:1-Siege davongetragen wurden, wird wohl nicht reichen, um Gegner aus der oberen Tabellenhälfte zu schlagen.

Werner versucht zu motivieren: "Die Mannschaft hat bisher einen super Job gemacht. Es ist fünf Jahre her, dass Leipzig zu diesem Zeitpunkt diese Punktzahl in der Tabelle hatte. Das spricht dafür, dass die Jungs nach dem Umbruch im Sommer gut gearbeitet haben. Dass es trotzdem eng ist in der Tabelle, hängt damit zusammen, dass die anderen Mannschaften auch einen guten Job machen."