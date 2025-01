Von Leipzig verliehen: Zieht es Timo Werner doch wieder zu RB?

Nicht selten wurde der 28-Jährige in Tottenham deshalb schon angezählt. Nach einer öffentlichen Kritik seines Trainers Ange Postecoglou (59) ruderte dieser in den letzten Wochen aber zurück, sagte, dass Werner "bestimmte Eigenschaften hat, die jeder Mannschaft wehtun können".

Emil Forsberg (33) scheint sich bei den New York Red Bulls richtig wohl zu fühlen. © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Sollte es in England wirklich nicht weitergehen, könnte wohl Amerika eine Option für Werner werden.

Das französische Transferportal "Foot Mercato" will erfahren haben, dass es Gespräche mit den New York Red Bulls gab.

Ein Wechsel würde durchaus Sinn machen. Die RB-DNA hat Werner noch, bräuchte vermutlich nicht viel Anlaufzeit. Zudem ist mit Emil Forsberg (33) ein langjähriger Weggefährte im Team.

Und, so hart muss man es sagen: Das Niveau in der MLS ist nicht so hoch wie in der Premier League und der Bundesliga.

Möglicherweise genau richtig für Werner, sich so seinen einst nicht wegzudenkenden Stammplatz in einer Mannschaft zurückzukämpfen.

Konkret scheint allerdings noch nichts zu sein. Erst die nächsten Monate werden wohl neue Erkenntnisse bringen.