Fünf Ausfälle, Rückkehrer nur bei den Tests: RB Leipzig rumpelt sich ins Training

Leipzig - Es ist nur eine Momentaufnahme und bis zum Pflichtspielstart ist noch eine Menge Zeit. Trotzdem muss man sagen, dass RB Leipzig aktuell viele Baustellen hat . Der Blick auf das öffentliche Training am Montag bestätigt das.

Nicolas Seiwald (25) ist einer der WM-Fahrer, der am Montag zu RB Leipzig zurückgekehrt ist und die obligatorischen Tests absolvieren musste. © RB Leipzig

Mal außen vor gelassen, dass der aktuelle Kader viel zu aufgebläht ist und einige Spieler den Klub noch verlassen werden, sind noch eine ganze Menge weitere Fragezeichen vorhanden.

Der Klub verkündete am Nachmittag, dass fünf Spieler ausfallen, bei denen vier davon Ansprüche auf einen Stammplatz haben.

Brajan Gruda (22) konnte aus Gründen der Belastungssteuerung nur individuell mitmachen. Christoph Baumgartner (26), der aufgrund seiner Verletzung die WM verpasste, muss zunächst langsam wieder herangeführt werden.

Abdoul Kone (21) fällt wochenlang aus und verhinderte dadurch einen möglichen Wechsel von Willi Orban (33). Zudem kann Rocco Reitz (24) noch immer nicht vollständig einsteigen, weil der Infekt aus der Gladbach-Zeit wohl noch immer tief sitzt.

RB Leipzig rumpelt sich so durch. Die WM-Rückkehrer David Raum, Yan Diomande, Nicolas Seiwald und Lutsharel Geertruida sollen nach den obligatorischen Leistungstests immerhin im Laufe der Woche im Training wieder Gas geben können. Ein Einsatz am kommenden Samstag beim Testspiel gegen Verl ist dann sogar möglich.

Nur Antonio Nusa (21) fehlt noch, soll zum Trainingslager im österreichischen Saalfelden dazustoßen.