Warum RB Leipzigs Sesko neidisch auf seinen eigenen Berater ist

RB Leipzigs Benjamin Sesko war im Sommer heiß begehrt. Am Ende entschied er sich aber dafür, bei den Sachsen zu bleiben.

Von Michi Heymann

Leipzig - Er ist einer der wichtigen Bausteine in der Offensive und soll für RB Leipzig auch in dieser Saison möglichst viele Tore machen! Die Rede ist von Benjamin Sesko (21), der seinen Vertrag in diesem Sommer noch einmal verlängert hat. Dabei gab es auch andere Optionen.

Benjamin Sesko (21) war im Sommer heiß begehrt, entschied sich aber für einen Verbleib bei RB Leipzig. © Picture Point / Gabor Krieg Besonders der AC Mailand soll wohl großes Interesse daran gehabt haben, den Goalgetter nach Italien zu holen. Dort fungiert auch Stürmerlegende Zlatan Ibrahimovic (42) als Berater, mit dem Sesko gern Kontakt haben würde. Ihn direkt angerufen habe der Schwede aber nicht: "Aber ich wünschte, er würde es mal tun, denn er ist mein großes Idol. Deswegen bin ich auch etwas neidisch auf meinen Berater, denn die beiden hatten Kontakt", verrät Sesko im Interview mit der "Sport Bild". RB Leipzig RB Leipzig muss schon wieder Strafe zahlen! Letztendlich seien alle Parteien aber zu dem Schluss gekommen, dass es für den jungen Slowenen wohl das Beste sei, weiter bei den Roten Bullen zu bleiben und zu reifen. Der 21-Jährige: "Ich will bei RB Leipzig weiter Erfahrungen auf sehr hohem Niveau sammeln und da, wo ich hin will, werde ich viel Erfahrung brauchen." Ein mögliches Ziel könnte womöglich die Premier League sein, doch laut Sesko muss man erst einmal "sehen, wann ich für was bereit bin".

RB Leipzig will Konkurrenzkampf im Sturm entfachen