Was bleibt ist "Frust und Wut": RB Leipzig nach Bayern-Klatsche "bedient"

Leipzig - Die Statistik ist eindeutig: Zwei Spiele, zwei Siege des FC Bayern München gegen RB Leipzig in dieser Saison, 11:1 Tore. Doch ganz so klar war zumindest die zweite Partie am Samstagabend ( 1:5 ) in der Red Bull Arena nicht. Die Sachsen hätten nach einer starken ersten Halbzeit auch die drei Punkte daheim lassen können, wurden aber nach einigen ganz unglücklichen Szenen nach Wiederanpfiff am Ende sogar deklassiert.

Ratlosigkeit bei den Spielern von RB Leipzig. Trotz phasenweise Überlegenheit gegen die Bayern wurde es am Ende doch deutlich. © Picture Point / Roger Petzsche

Einer der Gründe dafür war sicherlich die Chancenverwertung. Rasenball ließ teils riesige Möglichkeiten liegen, die andere Teams gegen den Rekordmeister gar nicht erst bekommen. Das nach 45 Minuten nur einmal der Ball im Netz lag, ist einfach zu wenig.

"Ein Spiel, das man so selten erlebt hat. Bis zur 80. Minute haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Was uns gefehlt hat, ist, dass wir effektiver sein müssen. Wir müssen aus der ersten Halbzeit mehr mitnehmen. Wir hatten nach dem 1:1 so viele Möglichkeiten, um wieder in Führung zu gehen oder den Ausgleich zu schießen", analysierte RB-Coach Ole Werner (37) auf der Pressekonferenz nach Abpfiff.

Chancenverwertungs-Probleme, die die Gäste eben nicht haben. Gerade nach der Führung agierte der Tabellenführer gewohnt übermächtig, machte fast jede Annäherung zu einem Treffer. Da konnte dann Leipzig nur noch zugucken.

"Dass die Bayern in dieser Liga eine Ausnahmestellung haben, müssen wir akzeptieren. Das ist ja schon die gesamte Saison so", musste Werner dann eben auch so klar zugeben. Für das Pokalspiel im Februar, dann in der Allianz-Arena, gilt es an den "ersten 80 Minuten" anzuknüpfen, so der Coach.