Wechsel-Kracher in der Bundesliga: RB Leipzig holt wohl neuen Torjäger

Leipzig - Mit Conrad Harder (21) und Romulo (24) hat RB Leipzig zwei Stürmer in den eigenen Reihen, die definitiv den Anspruch auf einen Stammplatz haben. Trotzdem spricht gerade sehr viel dafür, dass die Sachsen im Angriff noch einmal nachlegen.

Fisnik Asllani (23) schließt sich wohl RB Leipzig an. Zuletzt war der Stürmer wohl auch bei Borussia Dortmund und dem FC Barcelona im Gespräch. © Uwe Anspach/dpa

Denn offenbar steht Fisnik Asllani (23) von der TSG Hoffenheim unmittelbar vor einem Wechsel zu den Rasenballern. Das berichtet die "Bild" und deckt sich auch mit TAG24-Informationen.

Dank einer Ausstiegsklausel, die bei rund 30 Millionen Euro liegen soll, kann der kosovarische Nationalspieler aus seinem laufenden Vertrag bis 2029 wohl vorzeitig raus.

Die TSG soll bereits auf einen Abgang vorbereitet sein, weiß, dass Asllani Gespräche mit anderen Klubs führt.

Die Gerüchte, dass es den Golagetter, der in der vergangenen Spielzeit zehn Tore und neun Vorlagen für die Hoffenheimer machte, nach Leipzig zeiht, sind nicht neu.

Im Laufe der letzten Wochen sollen aber eigentlich Borussia Dortmund und auch der FC Barcelona die deutlich besseren Karten gehabt haben, den 23-Jährigen zu verpflichten. Nun spricht alles für die Roten Bullen.

Stimmen die Informationen, soll der Wechsel noch in diesem Monat vonstattengehen. Dass es nicht direkt passiert, hängt mit einer ganz bestimmten Problematik der Sachsen zusammen.