Wechsel-Kracher in der Bundesliga: RB Leipzig holt wohl neuen Torjäger
Leipzig - Mit Conrad Harder (21) und Romulo (24) hat RB Leipzig zwei Stürmer in den eigenen Reihen, die definitiv den Anspruch auf einen Stammplatz haben. Trotzdem spricht gerade sehr viel dafür, dass die Sachsen im Angriff noch einmal nachlegen.
Denn offenbar steht Fisnik Asllani (23) von der TSG Hoffenheim unmittelbar vor einem Wechsel zu den Rasenballern. Das berichtet die "Bild" und deckt sich auch mit TAG24-Informationen.
Dank einer Ausstiegsklausel, die bei rund 30 Millionen Euro liegen soll, kann der kosovarische Nationalspieler aus seinem laufenden Vertrag bis 2029 wohl vorzeitig raus.
Die TSG soll bereits auf einen Abgang vorbereitet sein, weiß, dass Asllani Gespräche mit anderen Klubs führt.
Die Gerüchte, dass es den Golagetter, der in der vergangenen Spielzeit zehn Tore und neun Vorlagen für die Hoffenheimer machte, nach Leipzig zeiht, sind nicht neu.
Im Laufe der letzten Wochen sollen aber eigentlich Borussia Dortmund und auch der FC Barcelona die deutlich besseren Karten gehabt haben, den 23-Jährigen zu verpflichten. Nun spricht alles für die Roten Bullen.
Stimmen die Informationen, soll der Wechsel noch in diesem Monat vonstattengehen. Dass es nicht direkt passiert, hängt mit einer ganz bestimmten Problematik der Sachsen zusammen.
RB Leipzig muss zwingend Spieler loswerden
Denn während in den letzten Tagen mit Maxime Esteve (24) ein neuer und teurer Verteidiger geholt wurde, sieht es auf der Abgabe-Seite noch sehr mau aus. RB muss zwingend Geld durch Spielerverkäufe generieren. Momentan sind 35 Spieler im Kader - viel zu viele.
Für Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) ist die Hauptaufgabe also eigentlich, in diese Richtung etwas zu tun. Wenn der Asllani-Deal jetzt allerdings durchgeht, hätten die Sachsen in zwei Wochen gut 60 Millionen Euro investiert, ohne einen anderen Spieler loszuwerden. Obendrauf kommt ja auch noch die Leihe von Brajan Gruda (21).
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa