Werner-Elf in Torlaune: "Meckern auf hohem Niveau" nach 5:0-Machtdemonstration

Ole Werner (37) zeigt sich nach dem Sieg zufrieden. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

"Da will ich heute nicht meckern", sagte Werner und sprach von einer "Top-Leistung". Entscheidend sei die gestiegene Effizienz gewesen. Leipzig habe sich "in kurzer Zeit eine vernünftige Führung" erspielt und danach von den Räumen profitiert. Gleichzeitig mahnte er mit Blick auf den Saisonendspurt zur Konstanz.

"Hinten raus hätten wir den einen oder anderen Moment noch klarer spielen können, aber das ist heute Meckern auf hohem Niveau", so der Trainer.

Auch Christoph Baumgartner (26) unterstrich die Bedeutung des Sieges nach der Niederlage in Stuttgart: "Wenn es schiefgeht, ist es eine ganz andere Stimmung." Schlüssel seien gewonnene zweite Bälle und die Aggressivität im Zentrum gewesen.

Für gute Stimmung sorgte zudem Brajan Gruda (21). Nach seinem Doppelpack wäre er am liebsten gleich auf dem Platz geblieben. "Ja, es war ein geiles Spiel. Ich glaube, jeder von uns hat Spaß gehabt, das haben wir auf dem Platz gezeigt. Wer will da rausgehen? Da will jeder weiterspielen."