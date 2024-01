Werner schon weg! RB Leipzig sichert sich gegen St. Gallen ersten Sieg des Jahres

La Manga - RB Leipzig hat das erste Spiel im Jahr 2024 gewonnen. Die Sachsen setzten sich am Rande des Trainingslagers beim Test gegen den Schweizer Klub FC St. Gallen mit 1:0 (1:0) durch. Schon gar nicht mehr dabei: der wechselwillige Timo Werner !

Früher Jubel beim Test gegen den FC St. Gallen. RB Leipzig nutzte einen Freistoß und machte durch Xaver Schlager das 1:0. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Am Samstagvormittag wurde bekannt, dass der Stürmer kurz vor einer Leihe zu den Tottenham Hotspurs steht. Aufgrund von "Verhandlungen von Klub- und Spielerseite" gab es trotz guter Trainingsleistungen keinen Kaderplatz für Werner.

Wegen Belastungssteuerung passten auch Dani Olmo (25) und Neuzugang Eljif Elmas (24). Möglicherweise reicht es aber für einen Einsatz in einer Woche gegen Eintracht Frankfurt.

Beim Testspiel nahm der Bundesligist sofort die Zügel in die Hand und ging schon früh in Führung. Nach einem Freistoß von der Strafraumkante gelangte die Kugel zu Xaver Schlager, der wunderbar in die linke untere Ecke die Kugel zimmerte - 1:0 (3.).

Auch danach waren die Rasenballer besser. Die Schweizer kamen allerdings auch zu ein paar Gelegenheiten.

Gegen Ende des ersten Durchgangs wurden die Roten Bullen wieder stärker. Besonders über die linke Seite gab es viel freien Raum. Eine dicke Chance auf Höhe des Elfmeterpunkts ließ Lois Openda aber sträflich liegen (30.). St. Gallen traf in der 35. Minute statt des Tors auch nur den Pfosten.