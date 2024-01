RB Leipzigs Sorgenkind will doch weg: Werner-Flucht wird wohl Realität!

La Manga (Spanien)/Leipzig - Er geht wohl zurück auf die Insel! Timo Werner (27) wird RB Leipzig offenbar doch noch in diesem Winter verlassen.

RB Leipzigs Timo Werner (27) macht im Trainingslager in La Manga bisher einen sehr guten Eindruck. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Wie "Sky" exklusiv berichtet, steht der Flügelflitzer kurz vor einer Leihe zu Tottenham Hotspur.

Nach Emil Forsberg (32) und Fabio Carvalho (21) wäre der deutsche Nationalspieler der dritte Akteur, den die Sachsen in diesem Winter abgeben.

Laut dem Bericht steht der Deal kurz vor dem Abschluss, nur noch letzte Details müssen geklärt werden. Das soll an diesem Samstag passieren.

Der mögliche Wechsel kommt inzwischen doch etwas überraschend. Der Stürmer nutzte die Winterpause, um sich wieder zu sammeln.

Und das offenbar mit Erfolg!

Im Trainingslager in La Manga in Spanien, in dem die Roten Bullen noch bis zum Sonntag sein werden, macht Werner bislang einen sehr guten Eindruck.

Konzentriert und bissig wirkte der 27-Jährige auf dem Rasen wieder sehr selbstsicher. Dass er beim Testspiel am Samstag gegen den FC St. Gallen (15 Uhr) in der Startelf stehen wird, scheint sehr wahrscheinlich.

Nachdem sich in den letzten Tagen Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu Manchester United als unwahr herausgestellt hatten, soll es nun wohl ein anderer Premier-League-Klub werden.