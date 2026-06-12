Werner wackelt bei RB Leipzig! Kommt Ex-Bayern-Star?

Leipzig - Platz 3 hinter Bayern und Dortmund, nach einem Jahr Pause die Champions League wieder erreicht, bester Punkteschnitt aller RB-Trainer in der Bundesliga : Ole Werner (38) kann stolz auf die Saison mit RB Leipzig sein. Nur die Rückendeckung aus dem Red-Bull-Konzern scheint ihm zu fehlen. Sein Nachfolger steht offenbar schon in den Startlöchern.

RB-Trainer Ole Werner (38, l.) muss vor Red-Bull-Sportchef Jürgen Klopp (58, 2.v.l.) parat stehen. © Picture Point / Sven Sonntag

Weiterhin soll das Global-Team mit Jürgen Klopp (58) an der Spitze für eine Freistellung des Trainers plädieren, berichtet "Sky" nun erneut.

Mit Martin Demichelis (45) soll der Nachfolger schon bereitstehen. Laut "Radio Marca Baleares" soll der Ex-Bayern-Star seinen bisherigen Verein RCD Mallorca verlassen und nach Sachsen wechseln. Nur die Bestätigung stehe noch aus.

Nachdem Werner seiner Entlassung bereits im Dezember 2025 und auch Anfang des Jahres von der Schippe gesprungen sein soll, dann aber doch wieder Argumente für eine Weiterbeschäftigung sammeln konnte, steht sein Job nun offenbar zum dritten Mal auf dem Prüfstand.

Kurios: Die Leipziger Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (41) stehen voll hinter dem Ex-Bremer, alle außerhalb der Messestadt jedoch angeblich mehrheitlich nicht.

Die Vorwürfe haben dem Bericht zufolge weiter Bestand: zu viel Zufall, das Spiel zu abhängig von Senkrechtstarter Yan Diomande (19), die Neuzugänge Ezechiel Banzuzi (21), Johan Bakayoko (23) und Conrad Harder (21) nicht gut genug entwickelt in ihrer jeweils ersten Saison und eben nicht das tollste Verhältnis zum Global-Team.

Wie es für Ole Werner weitergeht: komplett offen. Die Vertrauensbasis hat aber definitiv einen Riss erlitten. Ob dieser wieder geflickt werden kann, werden die nächsten WM-Wochen zeigen.