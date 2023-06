Wird RB Leipzigs U17-Europameister Eberls erster Talente-Durchbruch?

Leipzig - In den nächsten Jahren möchte Bundesligist RB Leipzig endlich Spieler aus der eigenen Akademie dauerhaft in den Profikader hochziehen. Aktuell klappt das noch nicht so gut, wie die Leihe von Abwehrtalent Sanoussy Ba (19) in dieser Woche zeigte. Nun strebt ein weiterer Kandidat nach ganz oben.