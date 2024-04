RB Leipzig auf 180: "Das gibt es nicht, das kann doch nicht wahr sein!"

Gleich mehrere (Nicht-)VAR-Szenen brachten RB Leipzigs Trainer Marco Rose (47) in Rage. © Picture Point/Roger Petzsche

Der Tabellenfünfte dominierte das Match klar, schoss aber zum dritten Mal in Folge kein Tor gegen die Nullfünfer. Nach Dortmunds 2:0-Sieg beim FC Bayern am Abend liegen die Roten Bullen - bei besserer Tordifferenz - nun drei Punkte hinter dem BVB. Es bleibt an Kopf-an-Kopf-Rennen um die Champions League.

Viel größere Probleme als mit dem torlosen Remis hatte Rose aber mit dem Video Assistant Referee, der gleich in drei Szenen im Fokus stand und aus Trainersicht dreimal schlecht oder unnötigerweise gehandelt hat. Eine Chronik des VARsagens:

8. Minute: Lois Openda (24) trifft mit seiner Flanke im Strafraum Gegenspieler Andreas Hanche-Olsen (27) an der Hüfte. Schiedsrichter Frank Willenborg (45) stand ungünstig, entschied zunächst auf Handelfmeter.

Der VAR schaltete sich zwar völlig zurecht ein. Allerdings schickte der "Kölner Keller" Willenborg auch nach vielen Wiederholungen zusätzlich an den Bildschirm in der Red Bull Arena. Der 45-Jährige brauchte dann selbst auch noch viel zu lang, um den Strafstoß zurückzunehmen. Mehr als drei Minuten dauerte die Szenerie.

"Das haben wir nach ungefähr 30 Sekunden erkannt, der VAR hat gefühlte vier Minuten gebraucht", regte sich Marco Rose auf. "Da schick' ich den Schiedsrichter gar nicht raus. Da sag ich: 'Der Ball war an der Hüfte, spiel weiter' und unterbrech' das Spiel gar nicht."