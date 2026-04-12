Wut nach Pleite? Gladbach-Randalierer verwüsten Klos in Red Bull Arena
Leipzig - Plakate und Pfiffe gegen den eigenen Kapitän, misslungener Boykott und jetzt auch noch verwüstete Toiletten: Die Fans von Borussia Mönchengladbach haben sich beim Auswärtsspiel am Samstag bei RB Leipzig nicht von ihrer besten Seite gezeigt.
4700 Fohlen-Fans waren in die Red Bull Arena gereist. Einige davon randalierten und hinterließen ein Trümmerfeld.
Nach TAG24-Informationen zerlegten die Gladbacher zwei WC-Container auf dem mittleren Wall. Waschbecken wurden zertrümmert, Toilettenbecken abgerissen.
Neben den Containern gibt es auch kleinere Vandalismusschäden im WC im Gästeblock. Außerdem wurden circa 6000 Anti-RB-Aufkleber im Block angebracht, die nun wieder entfernt werden müssen.
Der Gesamtschaden wird auf circa 5000 Euro beziffert.
Die Polizei ermittelt natürlich nun wegen Sachbeschädigung. Dass aber die Problem-Fans identifiziert werden können, ist eher unwahrscheinlich.
Nicht der erste Toiletten-Ärger von Borussia Mönchengladbach in der Red Bull Arena
Es ist nicht das erste Mal, dass die Fohlen-Fans Toiletten-Ärger in der Red Bull Arena machen.
2024 beispielsweise wurden die Klos im Stadion durch die Gladbacher ebenfalls verwüstet. Damals beschwerte sich die Borussia Fanhilfe sogar noch, weil im Vorfeld der Verwüstung wohl nicht genügend Klopapier bereitgestellt wurde.
Freunde werden diese beiden Klubs wohl nicht mehr.
Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag