Wut nach Pleite? Gladbach-Randalierer verwüsten Klos in Red Bull Arena

Leipzig - Plakate und Pfiffe gegen den eigenen Kapitän, misslungener Boykott und jetzt auch noch verwüstete Toiletten: Die Fans von Borussia Mönchengladbach haben sich beim Auswärtsspiel am Samstag bei RB Leipzig nicht von ihrer besten Seite gezeigt.

Die Fans von Borussia Mönchengladbach haben mehrere WC-Bereiche in der Red Bull Arena verwüstet. © PICTURE POINT / S. Sonntag

4700 Fohlen-Fans waren in die Red Bull Arena gereist. Einige davon randalierten und hinterließen ein Trümmerfeld.

Nach TAG24-Informationen zerlegten die Gladbacher zwei WC-Container auf dem mittleren Wall. Waschbecken wurden zertrümmert, Toilettenbecken abgerissen.

Neben den Containern gibt es auch kleinere Vandalismusschäden im WC im Gästeblock. Außerdem wurden circa 6000 Anti-RB-Aufkleber im Block angebracht, die nun wieder entfernt werden müssen.

Der Gesamtschaden wird auf circa 5000 Euro beziffert.

Die Polizei ermittelt natürlich nun wegen Sachbeschädigung. Dass aber die Problem-Fans identifiziert werden können, ist eher unwahrscheinlich.