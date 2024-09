Zwei komplett unterschiedliche Hälften: RB Leipzig siegt auch im Test

Leipzig - RB Leipzig hat das Testspiel am Mittwochmorgen gegen Regionalligist ZFC Meuselwitz relativ klar gewinnen können. Ohne die Nationalspieler und mit nur wenigen Profis rangen die Hausherren den Gästen am Cottaweg ein 3:1 (3:0) ab. Die Zuschauer sahen dabei eine Hälfte, in der der Favorit dominierte und eine weitere Halbzeit, in der der Underdog munter mitspielte.