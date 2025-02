Zwei strittige Elfer, böse Pfiffe der Fans: RB Leipzig enttäuscht gegen Heidenheim

Leipzig - Der 1. FC Heidenheim war am Sonntagnachmittag bei RB Leipzig zu Gast. Für beide Teams ging es um viel. Am Ende wurde es ein 2:2 (1:2), mit dem keines der Teams zufrieden sein dürfte. Doch besonders von den Hausherren, dem selbsternannten " Favoriten " kam gerade im ersten Durchgang viel zu wenig. Die eigenen Fans bestraften das mit lauten Pfiffen.

Bereits nach 13 Minuten führte Heidenheim mit 2:0 bei RB Leipzig. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Gerade einmal sechs Minuten waren gespielt, da lag die Kugel schon im Netz der Gastgeber.

Die Hausherren bekamen einen Freistoß nicht wirklich geklärt. Am Strafraumrand köpften sich die Heidenheimer die Kugel fast unbedrängt zu. Am Ende der Kette stand Mathias Honsak, der einen wunderbaren Sonntagsschuss auspackte und das Rund rechts oben in den Winkel schweißte.

Nur fünf Minuten später gab es dann die ganz eiskalte Dusche für RB. Marvin Pieringer rutschte im Strafraum mehr oder weniger gegen das Bein von Willi Orban. Doch den Elfmeter gab es trotzdem.

Der "Gefoulte" trat selbst an und verwandelte sicher unten rechts (13.). Auch danach waren die Heidenheimer das bessere Team. RB schaffte es erneut nicht, irgendeine Art Torgefahr zu erzeugen. Die vermeintlich müden Gäste, die am Donnerstag noch 120 Minuten in der Conference-League abliefern mussten, wirkten wacher und mit dem besseren Spielplan ausgestattet.

Den Rasenballern fiel tatsächlich gar nichts ein. Keine Idee, kein Aufbäumen, keine Power. Trainer Marco Rose reagierte, nahm Christoph Baumgartner raus und brachte Arthur Vermeeren. Der Österreicher wollte wohl aber selber runter, weil er Kreislaufprobleme hatte.

Benjamin Sesko hatte dann tatsächlich mal einen Abschluss, der aber pariert wurde (41.). Die Pfiffe im Stadion wurden lauter. Doch dann gelang den Hausherren tatsächlich vor der Pause noch der Anschluss. Lois Openda verwertete ein Zufallsprodukt rechts unten zum 1:2 (45.+2). Alles wieder offen?