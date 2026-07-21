Welcher Bundesliga-Star stellt seiner Freundin hier die Frage aller Fragen?

Freiburg im Breisgau - Pech im Spiel, Glück in der Liebe! Für Igor Matanović (23) könnte diese Redewendung aktuell kaum passender sein.

Igor Matanović (23) hält die Hand seiner Freundin, an deren Finger der Verlobungsring steckt. © Screenshot/Instagram, igor.matanovic

Mit Kroatien musste der Bundesliga-Profi bei der Weltmeisterschaft im Sechzehntelfinale gegen Portugal zwar die Segel streichen, abseits des Platzes gibt es für ihn aktuell aber allen Grund zur Freude. Denn der Angreifer vom SC Freiburg hat sich mit seiner langjährigen Freundin Jelena verlobt.

Via Instagram teilte der gebürtige Hamburger am Dienstagnachmittag die frohe Kunde mit seinen rund 58.000 Followern und schrieb: "Ich habe zwar nicht die Weltmeisterschaft gewonnen, aber dafür etwas Besseres bekommen."

Die Antwort auf die wohl wichtigste Frage seines Lebens gab er anschließend mit den Worten "Sie hat Ja gesagt" bekannt. Doch die Liebes-News blieb nicht ohne Bilder: Matanović gewährte seinen Fans nämlich auch einen Einblick in den besonderen Moment.

Auf einem der veröffentlichten Fotos kniet der 23-Jährige an einem Kiesstrand, umgeben von Kerzen und Lichterketten, vor seiner Freundin. Dabei trägt er ein blau-weiß gestreiftes Hemd und eine cremefarbene Hose. Auf einer weiteren Aufnahme hält sie stolz den Verlobungsring in die Kamera, zeigt sich elegant in einem babyblauen Kleid.