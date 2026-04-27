1860-Stürmer in Elbflorenz! Schlendert hier ein potenzieller Dynamo-Neuzugang durch Dresden?

Dresden/München - Zwei Familien schlenderten am Dresdner Zwinger entlang, gingen spazieren mit zwei Kindern und Hund. Das normale Bild an einem sonnigen Wochenende könnte einen interessanten Hintergrund haben. Denn man könnte auf den Aufnahmen einen Neuzugang von Dynamo Dresden beim Besuch seines möglichen neuen Zuhauses sehen.

Sigurd Haugen (28, l.) schlenderte mit Freundin Marlene (M.), seinen beiden Söhnen sowie Nils Fröling (26, r.) und seiner Frau am Dresdner Zwinger entlang. © Screenshot/Instagram/sigurdhaugen

Einer der beiden Männer auf dem Bild spielt bereits bei der SGD: Offensivmann Nils Fröling (26). Der andere könnte sich bald das schwarz-gelbe Trikot überziehen - es ist Stürmer Sigurd Haugen (28) von 1860 München.

Schon seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte darüber, dass Dynamo seine Fühler nach dem Offensivmann ausgestreckt haben soll. In der aktuellen Saison in der 3. Liga überzeugt der Norweger bislang mit 15 Toren in 32 Spielen. Aus dem Aufstiegsrennen haben sich die Löwen bereits verabschiedet, doch für Haugen könnte - im Falle des Klassenerhalts von Dynamo - der Sprung in die 2. Bundesliga dennoch gelingen.

Haugen soll allerdings nicht nur von Dresden, sondern auch von weiteren Zweitligisten, unter anderem Holstein Kiel, umworben sein. In München besitzt er noch bis 30. Juni 2027 einen Vertrag, wer ihn haben will, muss eine Ablöse zahlen.

Bei der Überzeugungsarbeit pro Dynamo könnte eben dann Fröling ins Spiel kommen, der seinem Kumpel womöglich darüber berichtet hat, wie schön es in Elbflorenz ist.

Die beiden kickten in der vergangenen Saison gemeinsam bei Hansa Rostock. Haugen war von Aarhus GF an die Kogge ausgeliehen. Dort freundeten sich die Spieler an.