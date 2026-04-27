Dynamo Dresden schwebt in Düsseldorf zwischen Leichtigkeit und Leichtfertigkeit

Dresden - Düsseldorfs Trainer Alexander Ende (46) versteckte auf der Pressekonferenz nach dem 3:1 seiner Fortuna einen vielsagenden Satz, erwähnte ihn fast beiläufig. "Es waren bei Dresden exakt dieselben elf Spieler wie beim 0:6 mit mir gegen Münster . Ich habe gelernt daraus." Rumms! Er hat Thomas Stamm (43) für jene Partie entschlüsselt, die Schwächen der Dynamos offengelegt und ausgenutzt.

Lernte aus seiner 0:6-Niederlage vor sechs Wochen mit Münster in Dresden: Fortuna-Coach Alexander Ende (46). © dpa/Anke Waelischmiller

Offensiv zwar nicht, aber defensiv. Er setzte auf Konter, erkannte, dass die SGD-Verteidiger seinen schnellen Stürmern um Cedric Itten (29) nichts entgegenzusetzen hatten.

Seine Fortunen spielten wild, ließen Dresden kommen, was ein Ballbesitz von 32:68 Prozent erklärbar machte. Aber sie spielten vor allem ab der 10. Minute schnell und kompromisslos. Bei jedem Tempogegenstoß war Alarm. Und sie hielten läuferisch absolut dagegen. Düsseldorf war erst die dritte Mannschaft in der Saison, die nach den 90 Minuten mehr Kilometer auf der Uhr hatte als Dynamo Dresden.

Bis zu jener 10. Minute, und das ist die völlig andere Seite der Medaille, hätte Dresden längst führen müssen, dann hätte auch Ende anders sprechen müssen. Zwischen Leichtigkeit und Leichtfertigkeit liegen nur vier Buchstaben, aber doch so viel mehr.

Hätten die Schwarz-Gelben vorm Tor die Ernsthaftigkeit von Nürnberg und Bochum an den Tag gelegt, die Truppe vom Rhein hätte nicht den Hauch einer Chance gehabt.

Die Leichtigkeit war absolut da, spielerisch waren die Sachsen eine Klasse besser. Aber sie waren eben auch extrem leichtfertig - hinten zugelassen, vorn ausgelassen en masse.