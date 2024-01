Miese Dynamo-Chancenverwertung: "Das ist keine Kopfsache!"

Dresden - Es passierte schon den Allergrößten, dass sie aus kurzer Distanz den Pfosten trafen, die Kugel neben das Tor setzten oder am Keeper scheiterten. Wenn es allerdings in Serie passiert, ist es vielleicht auch ein mentales Problem. Dynamo-Trainer Markus Anfang (49) erteilte diesem Thema für seine Jungs eine klare Abfuhr. Am Kopf liegt es für ihn nicht.