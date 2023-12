Ausgerechnet gegen Dynamo: MSV-Kapitän Sebastian Mai fehlt wieder!

Duisburg - Wieder wird es nichts mit einem Wiedersehen auf dem Platz! Duisburgs Spielführer Sebastian Mai (30) wird am Sonntag das Duell mit seinem Jugendklub Dynamo Dresden als Zuschauer verfolgen müssen.

Guckt grimmig drein: Duisburgs Sebastian Mai (30) kann erneut nicht gegen seinen Herzensverein Dynamo Dresden antreten. © Lutz Hentschel

Wenn am Sonntag um 13.27 Uhr der MSV Duisburg den Platz betritt, wird die Zebras nicht Sebastian Mai aufs Spielfeld führen.

Der Duisburg-Kapitän ist zum Zuschauen verdammt! Grund dafür ist seine fünfte gelbe Karte, die sich Mai im jüngsten Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue (1:1) einhandelte.

Eine bittere Pille für den gebürtigen Dresdner, der erst als Jugendspieler und zwischen 2020 und 2022 zwei Jahre das SGD-Trikot trug und dem emotionalen Duell entgegenfieberte.

Seinen Duisburgern wird er am Sonntag nicht nur als Spielführer fehlen, sondern auch als Zielspieler im Angriff. Neu-Trainer Boris Schommers (44) setzt auf die altbekannte Variante mit Mai als Sturmspitze, um lange Bälle festzumachen und den Gegner zu binden.

Drei Saisontreffer sprechen für den gelernten Defensivakteur, die Duisburg erst einmal ersetzen muss: Außer Mai hat kein MSV-Spieler mehr als einen Ligatreffer in der 3. Liga erzielen können.

Blöd für ihn: Bereits in der vergangenen Saison verpasste er in der Rückrunde das Aufeinandertreffen zwischen Dresden und Duisburg (2:0). Damals zwang ihn eine Wadenverletzung in die Reservistenrolle.