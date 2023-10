MSV Duisburg holt neuen Coach: Er soll die "Zebras" zum Klassenerhalt führen

Duisburg - Schlusslicht MSV Duisburg hat in der 3. Liga am Wochenende mit einem 1:0-Erfolg gegen die SpVgg Unterhaching ein Lebenszeichen gesendet. Am Montag stellte der Verein den neuen Cheftrainer vor. Boris Schommers (44) soll die Zebras zum Klassenerhalt führen.