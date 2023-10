Bei Dynamo ist der Knoten geplatzt: "Standards sind kein Problem mehr"

Dresden - Mit den Fans hat Stefan Kutschke (34) den 3:2-Sieg in Ulm noch fröhlich gefeiert, dann muss ihn irgendetwas gepikst haben. Wütend stapfte er durch die Mixed-Zone, ließ die Dresdner Medienvertreter links liegen, was er sonst nie macht.

Stefan Kutschke (34, l.) feierte seinen Kopfballtreffer in Ulm mit Fans und Kollegen - es war gleichzeitig Dynamos erstes Tor der Saison nach Ecke oder Freistoß. © imago/Nordphoto

Dabei wollten die ihn nur fragen, wie er das erste Standardtor der Saison, das er köpfte, gesehen hat.

Geantwortet haben dann halt andere. Dennis Borkowski (21) zum Beispiel, der die ruhenden Bälle per Freistoß auf Kutschke zum 1:1 und per Ecke auf Claudio Kammerknecht (24) zum 2:1 für Dynamo serviert hat.

"Das hat uns sehr geholfen. Davor hatten wir noch kein Tor gemacht. Diesmal haben sie entschieden für uns. Das ist auch sehr wichtig, dass man das mit reinbringt", sagte der zweifache Vorlagengeber.

Sie können eine Waffe sein, diese Bälle bei Freistößen aus dem Halbfeld oder bei Ecken. Gerade bei solch engen Partien wie in Ulm. Die gibt es in der 3. Liga fast jedes Wochenende.

Sie können über Wohl und Wehe entscheiden. Jetzt war es zum Wohl von Dynamo. Die Schwarzen-Gelben hatten das vor der Partie bei den Spatzen im Training immer und immer wieder geübt, auch öffentlich.

Die Fans konnten sich live überzeugen, dass Dynamo alles unternimmt, um endlich erfolgreich zu sein. Was zuvor in zehn Begegnungen nicht klappte, passte in Ulm gleich dreifach.

Gut geflankt, gut eingelaufen, erfolgreich abgeschlossen. Fußball ist manchmal schon komisch.