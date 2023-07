Bei Dynamos Gogia naht der Abschied: "Kennt seine Situation"

Dresden - Bei Akaki Gogia (31) stehen die Zeichen immer mehr auf Trennung. Bei Dynamo Dresdens erstem Testspiel in Königswartha war er der einzige Spieler, der nicht eingesetzt wurde. Am Sonnabend in Bautzen war er nur in Zivil mit.

Letztmals stand Gogia am 29. März beim 0:1-Pokal-Aus gegen den FSV Zwickau für 62 Minuten auf dem Feld. Sein letztes Ligaspiel machte er vier Tage zuvor im Heimspiel gegen die SpVgg Bayreuth (23 Minuten).

Die hatte der Deutsch-Georgier eigentlich schon in der Rückrunde der vergangenen Saison nicht mehr.

Also wird er abgegeben? "Es gibt ja auch Internas, ich kann ja nicht jede Situation nach außen transportieren. Ihr habt gefragt, ich habe geantwortet. Er kennt seine Situation", wollte der Trainer nicht mehr dazu sagen.

Trainer Markus Anfang (49) ließ beim 6:0-Sieg bei der Budissa in beiden Halbzeiten zwei komplette Mannschaften auflaufen, setzte auch auf die Junioren Emil Zeil (17) und Tony Menzel (18).

Einen Stammplatz hatte Akaki Gogia (31, v.) in der Rückrunde nur noch auf der Bank. © Lutz Hentschel

In der Hinrunde der vergangenen Saison war "Andy" meist noch gesetzt. Er konnte aber nicht annähernd die Erwartungen erfüllen, die viele nach seinem ersten Engagement in der Landeshauptstadt in ihn gesteckt hatten.

In der Saison 2016/17 machte er zehn Buden und zwei Vorlagen in 24 Spielen, vergangene Spielzeit steht die traurige Bilanz von null Toren und null Vorlagen in 18 Spielen.

"Ich weiß, dass die Leute hier natürlich immer wieder vergleichen. Das waren aber ganz andere Bedingungen. Es war ein anderer Trainer, es waren andere Mitspieler, ein anderes System. Man kann es einfach nicht vergleichen", erklärte der stets gut gelaunte Offensivmann im Wintertrainingslager.

"Natürlich bin ich auch ein anderer. Ich habe zwei Kinder zu Hause, bin wesentlich älter. Ich versuche aber immer noch, so wie damals Tore zu schießen und gute Vorlagen zu spielen."

Wohin es Gogia künftig ziehen wird, ist bis dato noch völlig offen.