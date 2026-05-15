Bleiben Leihspieler bei Dynamo? "Kein Geheimnis, dass wir einige halten wollen"

Dresden - Sören Gonther (39) ließ aufhorchen zur Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag gegen Kiel. Es ging um den Abschied der sieben Leihspieler. Es ist noch nicht aller Tage Abend - so lassen sich seine Worte zusammenfassen. "Klar ist: Wenn man eine gut funktionierende Mannschaft hat, ist es das Ziel, einen Großteil zusammenzuhalten", sagte der Sportgeschäftsführer der SG Dynamo .

Feilt schon fleißig am Kader für die nächste Saison: Dynamos Sport-Geschäftsführer Sören Gonther (39). © Lutz Hentschel

Julian Pauli (20), Konrad Faber (28), Jason Ceka, Thomas Keller (beide 26), Robert Wagner (22), Jonas Sterner (24) und Ben Bobzien (23) kehren nach der Saison zu ihren Stammvereinen zurück. Vorerst. "Dass wir großes Interesse daran haben, den einen oder anderen zu halten oder vielleicht erneut auszuleihen, ist kein Geheimnis. Konkrete Entscheidungen werden aber erst nach der Saison fallen. Aktuell beschäftigen wir uns mit vielen Wenn-dann-Szenarien", sagte der 39-Jährige.

"Das liegt auch daran, dass die abgebenden Vereine teilweise selbst noch in unklaren Situationen sind. Deshalb sind konkrete Gespräche oft noch nicht möglich. Nach dem letzten Spieltag wird dann vieles in Bewegung kommen - je nachdem, welche Entscheidungen gefallen sind oder sich noch verzögern", so Gonther.

Beispiel Keller: Steigt Heidenheim am Samstag oder in der Relegation ab, wird es wohl keine Chance geben, den Abwehrmann zu halten. Da würde er im besten Falle in der kommenden Saison eher gegen Dynamo spielen als für. Hält Heidenheim die Klasse, wäre die Möglichkeit sicher gegeben.

Nach TAG24-Informationen will Dynamo vor allem bei Sterner, Wagner und Bobzien klar Schiff machen. Darauf deutete auch ein Satz von Gonther hin: "Wenn wir am Sonntag unser Ziel erreichen, wollen wir den Schwung unbedingt mit in die neue Saison nehmen und keinen radikalen Umbruch einleiten."