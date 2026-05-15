Dynamo-Dresden-Blog: Wechselgerüchte um Amoako - das sagt SGD-Boss Gonther

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Dynamo-Dresden-Blog: Die SGD hat die auslaufenden Verträge mit Claudio Kammerknecht und Jan-Hendrik Marx nicht verlängert.

Dresden - Dynamo Dresden hat am Samstag den vorzeitigen Klassenerhalt verpasst. Nach einer 1:2-Niederlage bei Eintracht Braunschweig muss die SGD weiter bangen.

Da Fortuna Düsseldorf am Sonntag nicht mitspielte und die SV Elversberg mit 3:1 besiegte, kann die SGD trotz der bisher so starken Rückrunde weiter auf den Relegationsplatz abrutschen.

Nun steht für die Mannschaft von Thomas Stamm am letzten Spieltag gegen Holstein Kiel (17. Mai, 15.30 Uhr) ein wahres Finale gegen den Abstieg auf dem Plan.

In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.

15. Mai, 13.47 Uhr: Personal-Update vor Heimspiel gegen Kiel

SGD-Chefcoach Stamm muss im Heimspiel gegen Kiel am Sonntagnachmittag neben den Langzeit-Verletzten Grill, Bethke und Sapina auch auf Pauli verzichten. Die Defensivstütze hat weiterhin mit muskulären Problemen zu kämpfen, fällt somit aus.

Erfreuliche Neuigkeiten aus dem Lager der Schwarz-Gelben gibt es dennoch zu vermelden: Sapina kämpft sich nämlich zurück aufs Grün, macht inzwischen wieder Teile des Trainings mit.

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15. Mai, 13.43 Uhr: Gonther zu Wechselgerüchten um Amoako

"Es ist natürlich klar, dass ich seit Winter im Hinterkopf habe, dass es dazu kommen kann und dementsprechend wir uns natürlich auf sowas auch vorbereiten. Aber wie gesagt, Stand jetzt habe ich aus Hamburg beispielsweise nichts gehört."

15. Mai, 13.40 Uhr: Stamm über den bevorstehenden Kiel-Showdown

"Ich glaube nur - und da macht es keinen Sinn, jetzt besondere Dinge zu tun, sondern viele Dinge, die letzten Wochen, die uns ein gutes Gefühl gegeben haben, weil da auch viele Dinge wichtig gemacht haben, an denen festzuhalten, glaube ich, ist einfach wichtig."

15. Mai, 13.37 Uhr: Das sagt Gonther zur Zukunft der SGD-Leihspieler

"Man darf nicht immer die Laufzeiten auf Transfermarkt.de auf jeden Fall glauben. Ich glaube, mal den einen oder anderen genannt, der keinen auslaufenden Vertrag hat. Aber wie du richtig gesagt hast, sind das Spieler, bei denen die Entscheidung noch nicht gefallen ist, bei denen wir in Gesprächen sind und dementsprechend auch niemanden hier verabschiedet."

SGD-Cheftrainer Thomas Stamm (43, Mitte) und SGD-Sport-Geschäftsführer Sören Gonther (39, rechts) stehen den Medienvertretern Rede und Antwort.
SGD-Cheftrainer Thomas Stamm (43, Mitte) und SGD-Sport-Geschäftsführer Sören Gonther (39, rechts) stehen den Medienvertretern Rede und Antwort.  © TAG24/Ivan Simovic

15. Mai, 13.28 Uhr: Dynamo-Medienrunde mit Stamm und Gonther

Vor dem Zweitliga-Showdown gegen Holstein Kiel (Sonntag, 15.30 Uhr) lädt Dynamo heute mit Chefcoach Stamm und Sport-Geschäftsführer Gonther zur Medienrunde.

Wir berichten live, fassen für Euch die wichtigsten Aussagen hier in unserem Blog zusammen.

15. Mai, 12 Uhr: Dynamo Dresden verabschiedet Leihspieler, Claudio Kammerknecht und Jan-Hendrik Marx

Kurz vor dem letzten Spieltag hat Dynamo Dresden offiziell seine sieben Leihspieler verabschiedet. Konrad Faber, Julian Pauli, Thomas Keller, Robert Wagner, Ben Bobzien, Jonas Sterner und Jason Ceka kehren (zumindest vorerst) zu ihren Stammvereinen zurück.

Außerdem verkündete die SGD den Abschied von Claudio Kammerknecht und Jan-Hendrik Marx, deren auslaufende Verträge nicht verlängert wurden. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass mit anderen Spielern hinter den Kulissen bereits verlängert wurde?

Jan-Hendrik Marx (l.) und Claudio Kammerknecht (r.) werden die SGD nach Saisonende verlassen.
Jan-Hendrik Marx (l.) und Claudio Kammerknecht (r.) werden die SGD nach Saisonende verlassen.  © Lutz Hentschel

10. Mai, 15.29 Uhr: Dynamo Dresden muss weiter um Klassenerhalt zittern

Durch die 1:2-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig verpasste Dynamo Dresden am Samstag den sicheren Klassenerhalt. Eine zweite Chance gab es am Sonntag - aber die Konkurrenz spielte nicht mit.

Da Fortuna Düsseldorf nämlich überraschend Aufstiegskandidat SV Elversberg die Tour vermasselte und mit 3:1 (2:0) besiegte, rückt auch das Team von Alexander Ende wie am Vortag bereits Braunschweig bis auf einen Punkt an die SGD ran.

Eine gute Nachricht gibt es aber: Da Greuther Fürth parallel in Überzahl gegen Hertha BSC verlor und weiterhin bei 34 Punkten steht, kann Schwarz-Gelb (38) am letzten Spieltag maximal noch auf den Relegationsplatz abrutschen, den aktuell Arminia Bielefeld (36) innehat. Preußen Münster (30) ist als Tabellenletzter bereits sicher abgestiegen.

Dynamo Dresden ist nach wie vor nicht gerettet.
Dynamo Dresden ist nach wie vor nicht gerettet.  © Lutz Hentschel

7. Mai, 11.42 Uhr: Ex-Dynamo-Stürmer Philipp Hosiner beendet seine Karriere

Nicht nur Stefan Kutschke (37) hängt seine Fußballschuhe nach der laufenden Saison an den Nagel, auch ein ehemaliger Dynamo-Stürmer verabschiedet sich von der Profi-Bühne: Philipp Hosiner (36).

Der fünffache österreichische Nationalspieler wechselte im Sommer 2020 vom Chemnitzer FC an die Elbe und ballerte die SGD anschließend unter Coach Alexander Schmidt mit zehn Treffern und neun Vorlagen zum Aufstieg in die 2. Bundesliga sowie zur Drittliga-Meisterschaft. Im Unterhaus kam der spielstarke Goalgetter dann aber kaum noch zum Zug, weshalb er im Januar 2022 zu den Kickers Offenbach abwanderte.

Nach anderthalb Jahren in der Regionalliga Südwest ging es für den Ösi zurück in die Heimat zu Austria Wien, wo er bereits von 2012 bis 2014 kickte und fortan in der zweiten Mannschaft seine Erfahrung an die Jugend der Violetten weitergeben sollte. Das tat er eindrucksvoll, hievte die "Young Violets" sogar mit 21 Treffern zurück in die Zweitklassigkeit. Dem Hauptstadtklub bleibt er auch künftig erhalten, denn der 36-Jährige wird neuer Individualtrainer für die Offensivspieler der Austria-Akademie.

Zurückblicken kann der Wandervogel auf eine bewegte Karriere: Hierzulande war Hosiner auch für den SV Sandhausen, den 1. FC Köln und Union Berlin am Ball, zudem kickte er für Stade Rennes in Frankreich und Sturm Graz, Admira Wacker sowie den First Vienna FC in Österreich.

Philipp Hosiner ging anderthalb Jahre für die SGD auf Torejagd.
Philipp Hosiner ging anderthalb Jahre für die SGD auf Torejagd.  © Picture Point / Gabor Krieg
In der Saison 2020/21 feierte Philipp Hosiner (l.) bei Dynamo den Aufstieg in die 2. Bundesliga.
In der Saison 2020/21 feierte Philipp Hosiner (l.) bei Dynamo den Aufstieg in die 2. Bundesliga.  © Picture Point / Gabor Krieg

5. Mai, 15.46 Uhr: Dynamo-Training ohne Julian Pauli, aber mit Lennart Grill

Öffentliches Training bei Dynamo - ohne Julian Pauli: Die Abwehr-Stütze, die kurz vor dem Anpfiff gegen K'lautern passen musste, fehlt wegen muskulärer Probleme.

Ebenso nicht dabei ist Vinko Sapina (der weiterhin mit Rückenproblemen zu kämpfen hat). Elias Bethke spult Laufeinheit ab, Lennart Grill trainiert weiter individuell, alle übrigen Kicker sind an Bord.

Die Lauferwärmung der Dynamos hat begonnen. Julian Pauli fehlt.
Die Lauferwärmung der Dynamos hat begonnen. Julian Pauli fehlt.  © TAG24/Ivan Simovic
Dafür ist Lennart Grill (r.) zurück auf dem Trainingsplatz.
Dafür ist Lennart Grill (r.) zurück auf dem Trainingsplatz.  © TAG24/Ivan Simovic

2. Mai, 17.02 Uhr: Dennis Duah steigt mit dem TSV Havelse aus der 3. Liga ab

Bitterer Samstag für SGD-Leihgabe Dennis Duah (22)! Der Innenverteidiger ist mit dem TSV Havelse aus der 3. Liga abgestiegen.

Mit einer 0:4-Pleite beim SC Verl ist der Klassenerhalt für die Niedersachsen bei acht Zählern Abstand zum rettenden Ufer zwei Spieltage für Schluss jetzt auch rechnerisch nicht mehr möglich. Duah war in der Hinserie der laufenden Saison noch an Aufstiegsaspirant Energie Cottbus ausgeliehen, kam in der Lausitz allerdings kaum zum Zug. Daher brach Dynamo das Geschäft im Winter vorzeitig ab und schickte den 22-Jährigen stattdessen nach Havelse.

Beim TSV sammelte Duah mit 13 Ligaeinsätzen endlich Spielpraxis und etablierte sich im starken Schlussspurt sogar als Stammkraft. Letztlich reichten die drei Siege aus den vergangenen fünf Partien aber nicht mehr zum Verbleib.

Der Vertrag des jungen Abwehrmannes an der Elbe läuft noch bis 2027.

Dennis Duah sammelte beim TSV Havelse in der Rückrunde reichlich Spielzeit, konnte den Abstieg der Niedersachsen aus der 3. Liga aber nicht verhindern.
Dennis Duah sammelte beim TSV Havelse in der Rückrunde reichlich Spielzeit, konnte den Abstieg der Niedersachsen aus der 3. Liga aber nicht verhindern.  © IMAGO / Nordphoto

30. April, 14.51 Uhr: SGD-Coach Stamm kann gegen Lautern auf nahezu alle Spieler zurückgreifen

"Manchmal ist von der Tagesform abhängig und es wird vom Gegner kaltschnäuzig ausgenutzt", sagt Thomas Stamm rückblickend auf Dynamo Dresdens klare Niederlage in Düsseldorf vor fast einer Woche. Dort machte der SGD-Coach vor allem die Defensivleistung als "nicht ausreichend" aus - anders als in den vielen Rückrundenpartien zuvor.

Gegen Kaiserslautern am Samstag (13 Uhr) erwartet der Schweizer aber wieder eine deutliche Leistungssteigerung, auch weil die Woche wieder konzentriert gearbeitet wurde und weil er die zwei Heimspiele bei noch drei ausstehenden Partien durchaus als Vorteil im Abstiegskampf sieht. Außerdem geht - Stand Donnerstagmittag - keiner mehr angeschlagen in die Partie.

Vor einer Woche waren Tim Schreiber (24) und Thomas Keller (26) noch fraglich, beide spielten. Gegen die Roten Teufel aber fehlen nur die üblichen Dauerkandidaten: Lennart Grill (27), Elias Bethke (23) und Vinko Sapina (30).

Für das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern kann Dynamo-Chefcoach Thomas Stamm (43, r.) nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen.
Für das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern kann Dynamo-Chefcoach Thomas Stamm (43, r.) nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen.  © TAG24/Jens Maßlich

29. April, 12.37 Uhr: Dynamo Dresden stattet Torhüter-Juwel Maximus Fritzsche mit Fördervertrag aus

Dynamo Dresden hat sein größtes Torhüter-Juwel Maximus Fritzsche (17) mit einem weiteren Vertrag ausgestattet. Wie die SGD am Mittwoch mitteilte, absolviert er bereits jetzt regelmäßig Einheiten bei den Profis, war auch im Winter mit im Trainingslager in der Türkei.

Vor Kurzem hätte er es sogar das erste Mal nach den Ausfällen von Tim Schreiber (24), Elias Bethke (23) und Lennart Grill (27) in den Profikader schaffen können, war aber aufgrund einer Roten Karte gesperrt.

Fritzsche ist gebürtiger Dresdner und kam über den SG Dölzschen und Soccer for Kids zu Dynamo und hält aktuell in der U19. Er verfügt mit 2,03 Metern über ein Gardemaß für einen Torhüter, besitzt seit 2025 einen Nachwuchsvertrag bei der SGD.

"Maxi ist bereits seit vielen Jahren Teil unserer Nachwuchs Akademie und hat sich im Juniorenbereich schrittweise entwickeln können. Dank seiner Körpergröße besticht er im Tor mit viel Präsenz. Wir trauen ihm zu, dass er diese körperlichen Voraussetzungen gepaart mit dem modernen Torwartspiel am Fuß in den kommenden Jahren seiner Entwicklung perfektionieren kann. Deshalb freuen wir uns, ihn mit unseren Trainerteams weiter bei Dynamo begleiten zu können und so nach und nach den Schritt in den Profibereich zu meistern", sagt Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39).

Maximus Fritzsche (17, r.) bei der Vertragsunterschrift mit Dynamos Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39, l.).
Maximus Fritzsche (17, r.) bei der Vertragsunterschrift mit Dynamos Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39, l.).  © SG Dynamo Dresden

28. April, 16.38 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training mit Sapina und Sterner

Bei bestem Frühlingswetter bittet Thomas Stamm sein Team zum öffentlichen Training und hat dabei gleich Grund zur Freude: Fast alle Spieler sind fit, er kann aus dem Vollen schöpfen.

Lediglich Elias Bethke muss komplett passen, Vinko Sapina steht zumindest wieder für individuelles Training auf dem Platz. Auch Jonas Sterner ist nach dem Schreck gegen Fortuna Düsseldorf, als er nach der Partie ins Krankenhaus gebracht werden musste, wieder mit dabei. Zwar beendete er die Einheit frühzeitig, kündigte aber an, ab Mittwoch wieder voll zu trainieren.

Die Dynamos bereiten sich intensiv auf das bevorstehende Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern vor.
Die Dynamos bereiten sich intensiv auf das bevorstehende Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern vor.  © Aliena Rein/TAG24
Abschlüsse und Spielzüge stehen heute auf dem Programm.
Abschlüsse und Spielzüge stehen heute auf dem Programm.  © Aliena Rein/TAG24

26. April, 15.36 Uhr: Krimi im Abstiegskampf: So hat die Konkurrenz von Dynamo Dresden gespielt

Nach der Niederlage von Dynamo Dresden am Freitagabend in Düsseldorf und den Siegen von Kiel und Bielefeld am Samstag, ist die Tabelle am Sonntag nicht noch enger zusammengerutscht.

Das lag daran, dass mit dem 1. FC Magdeburg und der SpVgg Greuther Fürth zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf verloren haben.

Trotzdem hat die SGD Boden im Vergleich zur Vorwoche verloren. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt nur zwei Pünktchen, vergangene Woche waren es vier. Doch die Schwarz-Gelben wissen, dass sie noch drei Spiele lang Vollgas geben müssen, Trainer Thomas Stamm betont dies seit Monaten.

Die Ergebnisse vom 31. Spieltag im Überblick:

Freitag:

Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden 3:1

1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig 0:2

Samstag:

Karlsruher SC - Hannover 96 1:3

Hertha BSC - Holstein Kiel 0:1

Preußen Münster - Arminia Bielefeld 2:3

SV Darmstadt 98 - SV Elversberg 3:3

Sonntag:

VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth 2:1

SV Paderborn - Schalke 04 2:3

1. FC Nürnberg - 1. FC Magdeburg 1:0

25. April, 11.26 Uhr: So geht es Dynamo Dresdens Spieler Jonas Sterner nach dem Foul von Cedric Itten

Nachdem Cedric Itten (29) ihm die Hand ins Gesicht geschlagen hatte, musste Dynamo Dresdens Verteidiger Jonas Sterner (23) nach der 1:3-Niederlage in Düsseldorf ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach eingehenden Untersuchungen gab es noch am Abend Entwarnung. Wie die SGD auf TAG24-Nachfrage bestätigte, hat sich Sterner glücklicherweise nicht schwer verletzt und konnte die Klinik noch am Freitagabend wieder verlassen.

Der SGD-Bus war da schon in Richtung Dresden losgerollt, weshalb Sterner mit dem Auto in die sächsische Landeshauptstadt gefahren wurde. Bleibt für Dynamo zu hoffen, dass Sterner bis Samstag wieder einsatzfähig ist. Mit Konrad Faber stünde aber auch adäquater Ersatz parat.

Jonas Sterner (23) bekam in Düsseldorf die Hand von Cedric Itten ins Gesicht. Der Außenverteidiger konnte das Krankenhaus aber noch am Freitagabend wieder verlassen.
Jonas Sterner (23) bekam in Düsseldorf die Hand von Cedric Itten ins Gesicht. Der Außenverteidiger konnte das Krankenhaus aber noch am Freitagabend wieder verlassen.  © IMAGO / Steinsiek.ch

24. April, 22 Uhr: Dynamo Dresden erleidet Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt

Mit der bitteren 1:3 (0:2)-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf hat Dynamo Dresden einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erlitten.

Alle Infos könnte Ihr in unseren Artikeln zum Spieltag erfahren:

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Titelfoto: TAG24/Ivan Simovic

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