"War sch***e auf der Tribüne!" Dynamo-Verteidiger Bünning darf wieder ran

Dresden - Lars Bünning feierte am kommenden Dienstag seinen 26. Geburtstag. Was steht denn bei ihm so auf dem Wunschzettel fürs neue Lebensjahr? "Ist ja klar, oder? Das, was bei allen draufsteht", grinste er am Mittwoch nach dem Training. Das Wort "Aufstieg" sagte er nicht, meinte es aber. Den nächsten Schritt dorthin kann er am Samstag in Halle machen.